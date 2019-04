Si te gusta Space Invaders, ahora puedes jugarlo en Google Calendar por tiempo limitado

El día 1 de abril de cada año se celebra en el mundo anglosajón el April Fools' Day, que es similar en cuanto a acciones a nuestro Día de los Santos Inocentes. Es común ver bromas en los medios, y a las compañías tecnológicas lanzar algunos productos disparatados que no son más que troleos de un día. Hace 15 años, es lo que pareció el lanzamiento de Gmail, pero hoy sabemos que no lo fue.

Desde entonces, Google no hace grandes anuncios para confundir, pero sí se une a las bromas o a integrar detallitos en sus servicios, del tipo del minujuego de Google Chrome cuando no hay conexión. Este año, en Google Maps la protagonista es la serpiente del famoso Snake, el mítico juego de Nokia. En Google Calendar, la compañía ha hecho algo similar, con Space Invaders.

Eventos de calendario que te atacan y que debes limpiar

En Google Calendar (entrando desde Google Chrome, en Safari no me aparece la opción) ahora podemos jugar a Space Invaders con teclado y ratón. En vez de disparar a naves nodrizas, lo haremos contra eventos de calendario cuyo objetivo será traspasar nuestras líneas y que, metafóricamente, no tengamos tiempo para cumplir con las distintas citas.

Los pasos para jugar son muy sencillos. Una vez en Google Calendar, tendremos que ir a la tuerca clásica de Ajustes y seleccionar la opción "Juega a un juego". A continuación, aparecerá la siguiente pantalla, donde pulsaremos en Iniciar juego para dar comienzo a este juego, que podría llamarse Events Invaders.

Como vemos, Google advierte de que hay sonido, que no hay que dejar que los eventos alcancen la parte inferior de la pantalla y que el control se puede llevar a cabo con ratón deslizando hacia los lados y haciendo click para disparar, o con teclado, con teclas de dirección y barra espaciadora.

Lo siguiente, como se puede ver en el GIF, es coser y cantar demostrando tu habilidad en el clásico juego. No tiene más. A medida que vayamos eliminando eventos crecerán los puntos de la parte superior izquierda, e iremos superando niveles. Al principio es extremadamente fácil, pero luego se va complicando.