Telegram tendrá una criptomoneda propia y una plataforma blockchain, según 'Cointelegraph'

Una de las aplicaciones de mensajería más populares después del todopoderoso WhatsApp, Telegram, estaría preparando el lanzamiento de una plataforma blockchain y una criptodivisa propia, según publica en exclusiva Cointelegraph. Citando fuentes cercanas, aseguran que la plataforma se llamará Telegram Open Network (TON), mientras que la moneda recibirá el nombre de Gram.

Las primeras informaciones sobre la nueva plataforma salieron a la luz hace unas horas de la mano de un hombre que asegura ser antiguo trabajador de la organización. Anton Rozenberg, así se llama, hizo público un extenso mensaje en su perfil de Facebook en el que afirmaba haber recibido confirmación sobre los rumores que hablaban de una supuesta ICO integrada en la aplicación.

En su texto señala el supuesto nombre del proyecto y proporciona un enlace a lo que asegura que es un vídeo publicitario de esta iniciativa. El vídeo estaba alojado en un canal de Telegram, aunque también ha sido subido a YouTube.

Financiación más allá de Telegram

Cointelegraph explica que la moneda de la Telegram Open Network se llamará Gram, como hemos comentado, y que la plataforma se integrará nativamente en "muchas de las aplicaciones de mensajería más populares", aunque sin concretar. Por último, señalan que la red empleará "billeteras ligeras", por lo que no sería necesaria la descarga de una cadena de bloques más pesada y compleja.

Telegram Open Network y Gram asegurarían la supervivencia del servicio tal y como es conocido

Pável Dúrov, quien ha sido contactado por el medio, no se ha pronunciado al respecto todavía pero atendiendo a algunas de sus declaraciones pasadas no sería descabellado pensar que un proyecto similar encaja en sus planes para Telegram. Telegram Open Network y Gram buscarían monetizar el servicio cumpliendo con dos de las promesas del creador: no venderlo y no mostrar anuncios.

Igualmente cabe destacar que Telegram se ha ganado el favor de la comunidad en torno a las criptomonedas y el blockchain, según declaraciones del propio Dúrov a Bloomberg: "Toda la comunidad de la cadena de bloques y las criptomonedas acaba de cambiar a Telegram". No lo tendría que tener difícil para empezar.

