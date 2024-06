Ticketmaster quería volver a salirse con la suya con una cláusula abusiva en México. Profeco le ha dado un ultimátum de 48 horas

El gigante de venta de entradas online obliga al consumidor que quiera pagar por un festival a aceptar que, en caso de inasistencia de artistas, no habrá reembolso. Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor en México, ha pedido una rectificación en 48 horas.

La cláusula de la discordia. Los usuarios que acceden desde Ticketmaster a la compra de un abono para los festivales Flow Fest (23/24 de noviembre) y el Arre (7/8 de septiembre) se encontraron hace unos días con un apartado con los siguientes términos y condiciones: “Al continuar con tu compra, hacemos de tu conocimiento que podrá existir la posibilidad de inasistencia de algún o algunos de los participantes (artista) del Festival, por lo que ante dicho supuesto no existirá reembolso de los boletos adquiridos”.

Arden las redes. Por supuesto, la noticia comenzó a viralizarse en redes. Algunos apuntaban que bajo este tipo de cláusulas, los festivales podrían anunciar con antelación todo tipo de artistas para que el público compre las entradas en masa, y luego, si las negociaciones no llegan a buen puerto, simplemente adherirse a la cláusula.

Otros, en cambio, recuerdan que se trata de un festival, no de un concierto de una banda o artista. En un festival siempre hay posibilidades de que falle o se caiga alguien de cartel por motivos ajenos a la organización. ¿Entonces?

Límite 48 horas. Tras el revuelo, llegó Profeco. La plataforma que vela por los intereses del consumidor analizó los términos y condiciones lanzados por el gigante online. Como resultado de estas pesquisas, anunció que “en un término de 48 horas, (Ticketmaster) suspenda la información consistente en la negativa de reembolso por la posibilidad de inasistencia de algún o algunos de los artistas anunciados para un festival”, añadiendo que “podría ser violatoria de los artículos 1°, 7, 10 segundo párrafo, 56 y 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor”.

Además, Profeco afirmó que los proveedores como la plataforma de venta online tienen la obligación de respetar los servicios que se ofrecen, de manera que “si ofreció que un artista determinado estaría en el evento en cuestión, lo cual pudo motivar la compra de este evento, la proveedora debe respetar tales condiciones”.

Reembolso y un plus. Por todo ello, desde la plataforma exige a Ticketmaster que, en el caso de no dar el servicio que prometió, se reembolse el precio pagado por el comprador, incluyendo el coste de la entrada y los cargos por servicio, junto a una compensación de al menos el 20% del coste de la entrada (en el caso de festivales puede ser de los días que dura o por jornada que no asista el artista prometido).

Por parte de la plataforma del consumidor solo se contempla un caso donde el gigante online no debería hacerse cargo del reembolso: cuando existan causas de fuerza mayor, ya sea enfermedad o accidentes.

Ticketmaster y la polémica. Lo cierto es que la plataforma de venta de espectáculos online, que hace unos días sufrió una filtración masiva de datos, ha estado envuelta en todo tipo de pleitos en los últimos años. A finales de 2023, decidió permitir la reventa de entradas a cambio de una comisión, desatando las protestas de muchos, una medida adoptada para tratar de dar salida a un problema más grave de fondo: la dificultad para comprar entradas y un sistema que necesitaba modernizarse.

En México, Profeco ganó hace poco una batalla contra el gigante por el que debía abonar a 500 usuarios tras una cancelación unilateral. También se recuerda la polémica en torno al concierto de Bad Bunny donde supuestamente había entradas duplicadas (aunque Profeco luego dijo que fue un error en el lector de códigos). ¿La solución de Ticketmaster? Entradas digitales y potenciar la venta a través de redes sociales como TikTok.

