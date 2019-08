Tras el tiroteo en El Paso, el creador de 8Chan pide el cierre de la web y Cloudflare les retira el soporte

8chan, lanzada en 2013, se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos de Internet en lo que respecta a la radicalización supremacista de algunos de sus miembros, pues ha sido en el popular foro o tablón de imágenes el lugar donde en 2019, al menos tres usuarios han publicado avisos y comunicados antes de perpetrar atentados como el acontecido en El Paso el sábado por la mañana, que ha dejado 20 muertos.

Ocurrió lo mismo en el atentado de Christchurch, donde murieron 51 personas, y en la sinagoga de la Congregación Chabad en Poway, donde murió una persona. 8chan ya era un lugar donde se normalizaba el racismo, el extremismo y la misoginia, valores tóxicos, pero lo cultivado en el foro está trascendiendo ya con una fiereza desmesurada a personas inocentes.

Todo esto ha llevado a pedir su cierre al creador de 8chan, Fredrick Brennan, que se encuentra desvinculada de la web desde 2015. Tal y como recoge The New York Times, Brennan ha dicho "Que se cierre el sitio. No está haciendo ningún bien al mundo. Es completamente negativo para todo el mundo, excepto para los usuarios que están ahí. ¿Y sabes qué? También es negativo para ellos. Pero no se dan cuenta".

As I told @RealEnverHoxha, 8chan only should be shut down due to Jim's chaotic administration. 8chan is full of incitements to violence. Literal mass murderers are using it but they don't seem to care. "Embrace infamy," the edgelords who run it say. They're laughing with Brenton.