Trabajo se pone seria con las empleadas de hogar y su sueldo: amenaza con multas de 7.500 euros

Con la subida en el 2024 del SMI son muchos los empleadores que se han tenido que ver obligados a actualizar los sueldos de sus trabajadores. Uno de los sectores más afectados es sin duda es el de empleadas de hogar, que cuenta con unas condiciones especiales y sobre todo pueden estar más maltratadas en materia económica.

De esta manera, este sector es uno de los grandes beneficiados del SMI al tener que ver actualizado su sueldo en función de la jornada pactada. Una jornada que clásicamente se hace de manera general por las horas invertidas en el trabajo y que por ello a veces no se ajusta correctamente a la legislación.

Trabajo se pone seria con el sueldo de las empleadas de hogar

Y es que algo realmente clásico que puede ocurrir en estos puestos es que no se abone la cuantía acorde a la legislación actual. Ahora mismo todas las empleadas que trabajen una jornada completa tienen que cobrar más de 1000 euros, mientras que conforme se vayan reduciendo las horas esta cuantía se va a ir reduciendo. Pero siempre atendiendo al SMI.

El problema aquí es que los empleadores no siempre se ajustan a la legislación, y no actualizan los sueldos a esta subida en el SMI con el objetivo de no tener que pagar tanto dinero al empleado y tampoco ver incrementados los cargos a la Seguridad Social.

Desde el Ministerio de Trabajo saben que esto a veces no se termina cumpliendo, y es por ello que ya se preparan para intensificar la "vigilancia" en este tipo de contratos para comprobar que se ajustan a la legislación vigente. Esto se traduce en comprobar que el sueldo que se está pagando corresponde con el que marca la ley en la actualidad. Y si no es así, ajustarlo.

El problema es que este ajuste no es gratis para el empleador. Las multas que puede imponer la inspección de trabajo son realmente elevadas que pueden llegar hasta los 7.500 euros. Esto hace que sea realmente importante ajustar el sueldo de las empleadas y empleados de hogar para evitar grandes sanciones con estas.

