Los trenes del Renfe siguen usando Windows XP, un sistema de hace 20 años sin soporte... pero no es tan terrible como suena

Los trenes de Cercanías del Renfe siguen usando Windows XP en pleno 2021, un sistema que salió hace 20 años y que dejó de tener soporte oficialmente en 2014. Desde entonces hemos visto seis nuevas versiones de Windows y ninguna parece haber pasado por ahí.

¿Es realmente esto tan terrible como suena? Si constantemente hablamos de lo crítico que es mantener nuestros equipos actualizados con los últimos parches de seguridad, y cómo empresas y países enteros terminan pagando millones para alargar el soporte de sistemas cuando llega el temido fin de ciclo de vida, no es difícil ponerse las manos en la cabeza a modo reflejo con esta información sobre el Renfe, pero el detalle aquí es que hay matices muy importantes.

Si no está roto, no lo arregles

Hablemos de que Renfe Cercanías sigue utilizando Windows XP, un sistema operativo de hace 20 años que lleva sin soporte desde el 2014. pic.twitter.com/PFQiFAipHN — Alberto Fierro (@albertofierroal) November 10, 2021

Primero, estamos hablando de las pantallas dentro de los trenes que suelen mostrar cosas como publicidad o decir la parada a la que has llegado. Esto es un sistema aislado, no es lo mismo que un sistema conectado a una red o a Internet y que cumpla funciones críticas y tenga acceso a datos sensibles.

La realidad es que mientras esos Windows XP no estén conectados de forma externa, el riesgo es definitivamente mucho menor que el costo de actualizar toda esa infraestructura. No por nada hay trenes en Suecia funcionando no con Windows XP, sino con uno todavía más viejo: Windows 95.

Actualizar esas pantallas del Renfe a otra versión de Windows es todo un problema de logística que en un sistema aislado es completamente innecesario. Estamos hablando de una posible inversión para reemplazar el hardware por compatibilidad, y/o de una inversión en personal de IT para realizar la operación y luego darle mantenimiento.

Seguro pensará más de uno que por qué no usan un Linux actualizado y ya, después de todo es gratis. Ah, claro, la solución perfecta para todo. Linux no es la solución ideal para nada en muchos casos, ni siquiera esa grandiosa fama que tiene de "devolver la vida" a un ordenador viejo se puede aplicar siempre.

No es un zapato mágico que le queda a las hermanastras y a cenicienta perfectamente, es nuevamente, una inversión en IT y recursos para encontrar un sistema compatible y lidiar con los problemas que se puedan presentar, y que como las estadísticas dicen y la Ley de Murphy, casi seguramente se presentarán.

Si Windows XP funciona, es un sistema aislado que no supone un riesgo de seguridad, y "el remedio" es bastante más costoso, la lógica parece indicar que mejor dejarlo cómo está ya. A veces, y para citar un buen comentario de David Fernández sobre este tema, "La ingeniería también es saber cuándo necesitas actualizar y cuándo no".