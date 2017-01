Trolleando a tus hijos, videojuegos persuasivos e inmortalidad digital. Internet is a Series of Blogs (397)

Una semana más os traemos vuestra ración de cada sábado de Internet is a Series of Blogs, nuestro recopilatorio semanal con los artículos más interesantes de la blogosfera. Hoy os traemos una ración de padres troll, aderezada con una distinción entre inteligencias artificiales y no artificiales, y acompañado del sueño de conseguir la inmortalidad mediante la tecnología

El de los padres trolleando a los hijos es un nuevo fenómeno viral que cada vez vemos más en Internet. Hay todo tipo de trolleos, desde los que imitan fotos de sus hijos hasta los que les graban abriendo regalos fake. En Nobbot nos hablan a fondo de esta moda y nos enseñan todas sus vertientes.

Imagina que borras sin querer todos los datos de tu ordenador, y que para colmo no has hecho ninguna copia de seguridad, por lo que no tienes manera sencilla de recuperarlo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues en el Blog de Lenovo repasan unas cuantas aplicaciones que pueden ayudarte a salvar el día.

Estamos en la era de los algoritmos y la inteligencia artificial, pero no todos los automatismos tienen por qué ser un ejemplo de esto que llamamos la IA, como por ejemplo en el caso de los bots de las aplicaciones de mensajería. En Hipertextual quieren ayudarnos a distinguir qué es y qué no es inteligencia artificial en los bots.

¿Quieres lanzarte y darte a conocer online, a ti o a tu negocio online, pero no terminas de decidir si es mejor hacerlo con un blog o un canal de YouTube ? En Marketing de Guerrilla nos hablan de los puntos a favor y en contra de ambos medios para que tomes una mejor decisión.

Y ya que estamos hablando de YouTube y vídeos online, en Omicrono nos traen una de esas webs perfectas para pasar las horas muertas del fin de semana. Se trata de una plataforma que se ha especializado en recopilar los vídeos que nadie ha visto , pequeñas piezas subidas por gente anónima a YouTube a las que nadie le ha dado ni una sola oportunidad.

Y el que lleva años teniendo muchas oportunidades es el videojuego Age of Empires II . En Yorokobu nos hablan en profundidad de este título contándonos cómo es posible que haya envejecido tan bien en sus 18 años de vida.

La revelión de las máquinas ya está aquí, y las protecciones que hemos puesto para intentar identificarlas entre los meros mortales no son suficientes. Aquí tenéis este vídeo que se han encontrado los compañeros de Magnet, en el que podemos ver a un robot saltándose la mítica protección "No soy un robot"

Qué pasaría el día después de que podamos subir nuestro cerebro a un ordenador y replicarlo en otro lado ? Como serían nuestras primeras horas una vez hemos conseguido uno de los sueños de la ciencia ficción? Santiago Sánchez-Mogallón lo ha recreado en un artículo para Xataka, y ha hablado de la historia de la humanidad en busca de la inmortalidad por medio de la tecnología.

FinTech (Finanzas y Tecnología) es el escenario en el que convergen tecnológicas y bancos tradicionales para hacerse con un hueco en la industria financiera digita. En Hemerotek nos cuentan cómo este sector está a punto de cambiar después de que el 2016 fuera el año en que los ‘dragones chinos’ FinTech rugieron y algunas compañías occidentales se marchitaron.

En Tecnovortex han querido hacerle un homenaje a Stephen Wozniak, ese genio casi desconocido . "Woz" es uno de los personajes que más le ha brindado a la historia de la informática moderna aunque siempre se mantuvo a la sombra de su socio y amigo Steve Jobs, con quien diseñó la que hoy es una de las empresas tecnológicas más potentes del mundo.

¿Alguno de vosotros utiliza Bitcoins en GNU/Linux? Pues si ese es el caso o estáis pensando en adentraros en ese mundo, en LiGNUx han hecho una recopilación con los mejores monederos Bitcoin disponibles para las distribuciones del pingüino. Y si lo que estás pensando es en pasarte a GNU/Linux, en Colaboratorio siguen con su guía de migración hablándonos de las mejores distros disponibles para dar el salto.

El ransomware se ha vuelto en estos últimos años uno de los vectores de ataque más peligrosos de la red . PabloYglesias nos cuenta cómo de aquellos primeros acercamientos basados en el cifrado de archivos de la computadora, estamos evolucionando a un secuestro que compete a muchísimos más elementos críticos. Se trata de un artículo corto que ampliará el domingo.

Forocoches lo ha vuelto a hacer , ha conseguido sorprendernos de nuevo. En este caso metiéndose de lleno en el mundo político de una manera constructiva. Gabriel Rufián, tuitstar y portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, ha contestado a las preguntas de los foreros, y en Magnet nos han ofrecido sus mejores respuestas.

Wismichu es uno de esos youutubers que en su día gastó alguna broma pesada que le valió más de una crítica. Y precisamente por su experiencia y lo que dice que ha cambiado desde entonces ha decidido salir al paso de la polémica de la creciente tendencia de algunos youtubers a buscar visitas a través de hacer cosas como darle una oreo rellena de pasta de dientes a un mendigo. La reflexión merece la pena.

La era Trump ha empezado, y la revolución contra el nuevo imperio del multimillonario la están liderando...¿los parques naturales? En The Ringer nos ponen al día sobre una de las polémicas de la semana, la de unos tuiteros anónimos que desde algunas asociaciones le plantan cara al intento de ocultar información sobre el cambio climático.

¿Sabías que hace 33 años, cuando Steve Jobs presentó el primer Mac, la prensa cargó contra él por considerar un problema las interfaces gráficas ? En Timeline nos hablan de este momento en la historia y nos muestran algunos de los titulares de la época.

En Motherboard nos hablan de uno de los sistemas de vigilancia masiva más curiosos de los que hemos oído hablar. Investigadores de plantas de tratamiento de aguas residuales están probando investigando las tendencias de consumo de drogas a través de las heces y la horina de los ciudadanos. Quieren averiguar tendencias e identificar nuevas sustancias.

Algunos videojuegos son capaces de meternos tan bien en la piel de nuestros personajes que consiguen hacernos cambiar de opinión respecto a ciertos temas o hacernos pensar en otros. Y esto es algo que está haciendo que a las Naciones Unidas le está interesando por su potencial como instrumentos de persuasión . Nos lo cuentan en Polygon.

En The Guardian hacen una analogía sobre lo rápido que ha avanzado la informática en los últimos años , más que ninguna otra tecnología. Un ejemplo de esta inusual velocidad está en el sector de los coches, que de evolucionar igual hoy habría conseguido coches capaces de alcanzar los 675 millones de kilómetros hora.

¿Cómo funciona la tecnología Project Tango de Google? ¿Qué pueden hacer los primeros smartphones en equipar esta tecnología de realidad aumentada? Nos lo explican en este vídeo los compañeros de XatakaTV

Y eso es todo por esta semana. Recordad que tenéis a vuestra disposición nuestro formulario de contacto para que nos propongáis temas y enlaces para esta y cualquier otra de nuestras secciones. ¡Muchas gracias por colaborar!

