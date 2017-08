Trump acusa a Amazon de destruir empleos y de no pagar impuestos en Estados Unidos

El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este miércoles contra Amazon desde su cuenta de Twitter. "Amazon está haciendo un gran daño a los distribuidores que pagan impuestos. Pueblos, ciudades y estados a través de los Estados Unidos están sufriendo -- muchos trabajos están siendo perdidos!".

No es primera vez que Trump ataca al gigante de las ventas online. En un tweet de 2015 dijo que si Amazon alguna vez tuviese que pagar impuestos justos, sus acciones se derrumbarían. También ha aprovechado en múltiples ocasiones para atacar al Washington Post, diario que adquirió el CEO de Amazon, Jeff Bezos, en 2013, y que ha sido sumamente crítico de Trump.

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt - many jobs being lost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de agosto de 2017

Trump vs Bezos

El Washington Post ha sido uno de los principales medios en criticar a Trump por su posición frente a los ataques racistas de Charlottesville y la incapacidad del presidente para condenar los hechos. Es probable que el tweet de Trump sea una respuesta directa a los titulares del momento en la publicación.

"Mr. Trump gives comfort to racists" is the headline on the top editorial in today's @WashingtonPost, owned by Amazon CEO Jeff Bezos https://t.co/onjNmW6LwW — Brian Stelter (@brianstelter) 16 de agosto de 2017

Trump ha ido tan lejos y llegado a acusar al Washington Post de ser el "guardian de Amazon para no pagar impuestos", y por supuesto, acusarlos de su frase favorita: "fake news".

The #AmazonWashingtonPost, sometimes referred to as the guardian of Amazon not paying internet taxes (which they should) is FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de junio de 2017

Luego del tweet de este miércoles, las acciones de Amazon cayeron un 0.5%. La empresa se encuentra en una posición delicada, pues están intentando cerrar su más reciente adquisición, la de la cadena de supermercados físicos ecológicos Whole Foods por 13.700 millones de dólares. Algunos especialistas preveen que un mayor escrutinio por parte del gobierno pueda retrasar el cierre de la asquisición, mientras otros creen que será bloqueada.

Amazon ha sido visto por algún tiempo como la causa directa de la quiebra de muchos competidores. En su camino hasta los 1.000 dólares por acción la empresa ha dejado una larga lista de "cadáveres".

Imagen | DonkeyHotey

