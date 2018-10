Tu DNI electrónico por fin servirá de algo en la Unión Europea, aunque surgen dudas sobre la privacidad

El pasado 29 de septiembre entró en vigor el Reglamento eIDAS. Esta legislación de la Unión Europea permitirá el "reconocimiento transfronterizo de identificación electrónica", habilitando a los ciudadanos europeos para llevar a cabo diferentes trámites online a lo largo y ancho de la UE, tales como acceder a sus registros médicos o hacer declaraciones de impuestos online.

Para poder utilizar estos servicios, los Estados miembro deberán notificar sus medios nacionales de identificación electrónica a la Comisión Europea, de forma que puedan "pasar una revisisón por pares a fin de calificar para el reconocimiento mutuo". España está entre los países que han completado el registro junto a Alemania, Luxemburgo e Italia, así que qué mejor momento para repasar cómo te afecta y qué puedes hacer a partir de ahora con tu DNI electrónico.

Según informan desde la UE, el 58% de los ciudadanos europeos hacen trámites online en lugar de hacerlos en la sede física. Esto, además de agilizar los procesos burocráticos, supondría un gran ahorro para las empresas, 11.000 millones de euros al año, para ser exactos.

Entre las ventajas citadas destacan las "transacciones electrónicas transfronterizas", tales como la inscripción en una universidad extranjera o la apertura de una cuenta bancaria en cualquier del mundo (sin necesidad de hacerlo de forma presencial). Esta medida, dado que es necesario identificarse, ayudaría en parte a combatir el blanqueo de capitales.

De la misma forma, servirá para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos en el sentido de que, con el DNI electrónico, las redes sociales y demás servicios online pueden contar con un sistema de verificación de edad para evitar que los menores acceden a donde no deberían, todo ello "sin revelar la identidad del usuario o cualquier otra información".

El DNI electrónico y sus homónimos europeos permitirán, a su vez, llevar a cabo trámites "compartiendo solo la información necesaria y reduciendo significativamente los riesgos de mal uso de datos y escándalos como el de Cambridge Analytica".

De acuerdo a la comisaria Mariya Gabriel, a cargo de Economía y Sociedad Digital, con la entrada en vigor de la normativa eIDAS, "Europa da un paso más para garantizar un entorno en línea más seguro". La comisaria continua, diciendo que "es importante que también el sector privado se beneficie del potencial total de eIDAS, ya que esta legislación tiene el poder de crear un mercado para autenticación, autorización y servicios atribuidos por valor de más de 2.130 millones de euros para el año 2022".

Sin embargo, a pesar de que en una primera lectura podría parecer un sistema lleno de ventajas de carácter administrativo, hay algunas personalidades del sector tecnológico que se han mostrado en contra del sistema. Una de ellas es Brett Solomon, director ejecutivo de Access Now, una ONG que defiende y amplía los derechos digitales de los usuarios en riesgo en todo el mundo.

En una columna publicada en Wired, Solomon afirma que "la identificación digital, en general, representa uno de los riesgos más graves para los derechos humanos que cualquier tecnología que hayamos encontrado" y que "nos apresuramos a un futuro en el que las nuevas tecnologías convergerán para hacer que este riesgo sea mucho más grave".

En este sentido, Solomon teme que el desarrollo de sistemas cada vez más precisos de identificación facial y biométrica e Inteligencia Artificial, junto al Internet de las Cosas, geolocalización y seguimiento en la red puedan "reforzar el sesgo y la discriminación".

China, por ejemplo, cuenta con un sistema de identificación digital que limita la participación de los ciudadanos en la esfera pública. Este sistema otorga una puntuación a los ciudadanos que determina si pueden beneficiarse de determinadas ventajas o si, por el contrario, sus libertades deben ser restringidas.

El caso de Dinamarca es interesante también. Su sistema de identidad digital ha conseguido conectar todas las bases de datos del sector público y cruzarlas, lo que para Jesper Lund, miembro de la plataforma European Digital Rights, es un paso previo al sistema de crédito social que tienen en China.

Example: Denmark. Citizen-ID, introduced in 1968 for tax collection, has become a digital-ID used for everything from taxation, healthcare, education to policing, making all public-sector databases interlinked. Next up: predictive social-credit profiling! https://t.co/FX401yotVN