Twitter descubre el horror: en Google Docs es posible ir matando a los miembros de la familia de este emoji uno por uno

No todos los emojis son creados iguales. Esta es la lección que ha aprendido Twitter tras ver con "horror" cómo al intentar borrar el emoji de la familia en Google Docs, la aplicación no lo elimina directamente, sino que pasa a "matar" a cada miembro uno por uno, empezando por los niños.

Es básicamente lo que dice un tuit de la usuaria Brooke Watson, que le ha resultado tan curioso y gracioso a Internet, que se ha hecho viral y ya está cerca de llegar a los 40.000 'me gusta'.

just learned with horror that deleting any of the "family" emojis in google slides does not remove the emoji, but rather kills off each individual family member one by one, starting with the children pic.twitter.com/0v2s8Bx91n