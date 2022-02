Ucrania pide hackers voluntarios para protegerse y ciberespiar a Rusia, mientras Anonymous ya ha comenzado a actuar

El gobierno de Ucrania está pidiendo personal voluntario entre la comunidad de hackers del país con el objetivo de que ayuden al gobierno a proteger infraestructuras críticas y también llevar a cabo misiones de ciberespionaje contra las tropas rusas. Esta información ha sido filtrada por Reuters, gracias a dos personas involucradas en el proyecto.

Ya hemos visto que en esta última guerra en Europa, Internet, las redes socuales, las tecnologías y el software tienen más protagonismo que nunca antes. En el mes de enero, cuando no estaba claro lo que podía pasar, ya había ciberataques que auguraban una posible futura guerra.

Mientras las fuerzas rusas atacaban ciudades de toda Ucrania, el jueves por la mañana comenzaron a aparecer solicitudes de voluntarios en los foros de hackers.

"¡Cibercomunidad ucraniana! Es hora de participar en la ciberdefensa de nuestro país", decía un post, en el que se pedía a los hackers y expertos en ciberseguridad que presentaran una solicitud a través de Google Docs, enumerando sus especialidades y sus referencias profesionales.

Yegor Aushev, cofundador de una empresa de ciberseguridad en Kiev, dijo a Reuters que escribió el post a petición de un alto funcionario del Ministerio de Defensa. La empresa de Aushev, Cyber Unit Technologies, es conocida por trabajar con el gobierno de Ucrania en la defensa de infraestructuras críticas.

Aushev dijo que los voluntarios se dividirían en unidades cibernéticas defensivas y ofensivas. La unidad defensiva se emplearía para defender infraestructuras como centrales eléctricas y sistemas de agua.

Por su parte, la unidad ofensiva de voluntarios que Aushev dijo estar organizando ayudaría al ejército ucraniano a realizar operaciones de espionaje digital contra las fuerzas rusas invasoras. "Tenemos un ejército dentro de nuestro país y necesitamos saber lo que están haciendo", dice Aushev

Por otro lado, Anonymous ya ha actuado. Hace unas horas que declaró la guerra cibernética a Rusia. En su Twitter anunciaron: "#Anonymous está actualmente involucrado en operaciones contra la Federación Rusa. Nuestras operaciones se dirigen al gobierno ruso. Es inevitable que el sector privado también se vea afectado".

#Anonymous is currently involved in operations against the Russian Federation. Our operations are targeting the Russian government. There is an inevitability that the private sector will most likely be affected too. While this account cannot claim to speak for the whole (con)

Entre otros asuntos, Anonymous consiguió hacer caer la publicación RT, afín al gobierno de Moscú.

No need to thank us, seriously. We're just doing what we think is right because if no one stands up against oppression, who will? Everyone should be standing up at this point. We're in 2022, not 1922. https://t.co/ZG7B65kpZ9