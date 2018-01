Un famoso YouTuber pide perdón tras colgar un vídeo de un falso suicidio

Hace unas semanas publicamos un listado con los YouTubers que más dinero generaron en 2017. Logan Paul es uno de ellos, famoso por subir vídeos polémicos y tener hartos a sus vecinos de un lujoso barrio en Hollywood.

Protagonista del programa de Disney 'Bizaardvark', junto a su hermano Jake Paul, es también conocido por ser uno de los YouTubers con más segudiores del planeta. Lo más sorprendente es que consiguió superar los 10 millones de seguidores en menos de un año.

Afirma que lo hizo para "crear conciencia"

En su canal de YouTube publica todo tipo de bromas pesadas y un tanto arriesgadas, aunque esta vez se le ha ido de las manos. Paul recibió muchísimas críticas tras publicar un vídeo titulado "Hemos encontrado un cuerpo muerto en el bosque del suicidio en Japón".

En el clip se ve un cuerpo colgando de un árbol, en lo que parecía ser un suicidio por ahorcamiento. Un día después de publicarlo ha decidido eliminarlo de su canal y emitir un comunicado en el que pide disculpas:

Curiosamente, afirma que con este vídeo buscaba "crear coinciencia sobre el suicidio y así prevenirlo". Esto contrasta con la declaración que hace al principio del vídeo, asegurando que "este es el vlog más real que he publicado en el canal".

Sorry Logan but I reported you this is just to Scary and creepy😣 — JPLove (@JPLOVE307) 31 de diciembre de 2017

Obviamente, muchas personas decidieron mostrar su repulsa en las redes sociales, criticándole de bromear con un tema tan serio y que (por desgracia) afecta a tantas familias.

i’m truly sickened by this logan paul situation. i lost my brother to suicide... my brother took his own life by hanging himself... how insensitive and sick can you be to film someone in that state 😔 — mommy (@CorinnaKopf) 2 de enero de 2018

I have absolutely no respect for Logan Paul.

His attitude and methods of gaining success have never felt right to me, and his actions today were disgusting. Especially when he has SO many viewers (a lot of kids) who look up to him. — Samantha Fekete (@FeketeSamantha) 2 de enero de 2018

A continuación podemos ver el vídeo de la polémica (que seguramente será retirado de YouTube en las próximas horas). A partir del minuto seis podemos ver como sobreactúan e intentan evitar reírse mientras graban la escena:

Si queremos conocer más acerca de este bosque, quizás sea mejor ver el vídeo creado por el canal 'Abroad in Japan', mucho más respetuoso, divertido e interesante que el creado por Logan Paul:

Canales con bromas demasiado pesadas

Vitaly Zdorovetskiy es un famoso YouTuber con un contenido y actitud parecida, ya que la principal actividad de su canal es subir "bromas" muy controvertidas. Vitaly se pasea buscando a desconocidos, ofreciéndoles cosas que no son de este estilo: pagar por matar, ofrecer tríos a parejas, pagar por tener sexo con la novia de alguien, etc.

En último vídeo que ha subido muestra como lo han echado de la habitación de un hotel de lujo que tenía reservada, ya que el personal del establecimiento temía que pudiera realizar una de sus bromas en el local:

Vitaly comienza a amenazarles y le pide a todos sus seguidores (a los que llama Villains) que publiquen masivamente reviews negativas del hotel. En el perfil del local en Yelp, podemos ver como hay cientos de reseñas con la mínima puntuación, haciendo alusión a lo ocurrido con el famoso YouTuber.

Nos queda claro que este tipo de contenido triunfa en YouTube. La controversia y el morbo son dos cosas que venden muy bien, pero existen unos límites que no deberían ser cruzados, especialmente cuando estos vídeos son vistos por millones de jóvenes.

