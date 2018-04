Un grupo de hackers ha borrado 'Despacito' de YouTube, lo hicieron "solo por diversión"

Hace un par de horas la cuenta de VEVO de Luis Fonsi fue hackeada por un grupo de lo que parecen ocho individuos, o quizás uno solo que tiene muchos nombres o múltiples personalidades, y el vídeo de 'Despacito' fue borrado de YouTube.

El ultra conocido vídeo, y más visto en la historia de YouTube, con más de 5 mil millones de reproducciones, inicialmente permanecía en la plataforma y su miniatura y título habían sido cambiados por un mensaje del hacker (o grupo de hackers). Ahora, como reportan desde Hacker News, ha desaparecido.

Una búsqueda en YouTube en este momento no aloja el resultado principal del vídeo original por ningún lado. Aunque ya empiezan a aparecer vídeos sobre "Prosox & Kuroi'SH", el supuesto hacker.

El grupo aparentemente también atacó las cuentas de Shakira, cambiando el nombre del vídeo de la canción "Chantaje". Aunque en este momento ya el vídeo aparece de forma normal en la plataforma.

En la BBC reportan que además de estos, otra docena de artistas como Selena Gomez, Drake y Taylor Swift también se vieron afectados. El supuesto responsable le hizo mención a YouTube en su cuenta de Twitter diciendo que "era solo por diversión" que no lo juzgaran y que los quería...

@YouTube Its just for fun i just use script "youtube-change-title-video" and i write "hacked" don t judge me i love youtube <3