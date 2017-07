Te guste o no, 'Despacito' ya es la canción más reproducida en la historia de Internet

Es oficial, 'Despacito' acaba de batir todos los récords, convirtiéndose en la canción más reproducida en la red. Seguro que la has escuchado muchas veces (por suerte o por desgracia), ya que acaba de superar las 4.600 millones de reproducciones.

Esta canción de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber (en el remix) llegó en el mes de enero, y en tan pocos meses ha conseguido este impresionante logro. Universal anunció hace unas horas que acaba de superar todos los récords establecidos.

De hecho, hace unos días hablábamos que el 'Gangnam Style' ya no es el video más reproducido en la historia de YouTube, superado por Wiz Khalifa y su 'See you again' (actualmente 2.938.489.821 visualizaciones). 'Despacito' se acerca al podio a una velocidad de vértigo (2.677.723.275 visualizaciones).

No olvidemos que la canción de Wiz Khalifa tiene varios años, y 'Despacito' sólo tiene unos meses de vida. No me extrañará nada que en cuestión de unos meses también se hagan con el récord de YouTube.

El anterior récord de reproducciones en Internet lo tenía Justin Bieber y su 'Sorry', con 4.380 millones de reproducciones. En el caso de 'Despacito', más de la mitad de las reproducciones vienen de YouTube.

Las canciones más reproducidas en Spotify

Spotify es el servicio de música en streaming más popular, y a continuación aparecen las 10 canciones más reproducidas en la plataforma:

Canción Artista(s) Album Millones de reproducciones Año One Dance Drake feat WizKid y Kyla Views 1272 2016 Shape of You Ed Sheeran ÷ 1147 2017 Closer The Chainsmokers feat Halsey Collage EP 1061 2016 Lean On Major Lazer Y DJ Snake feat MØ Peace Is the Mission 1009 2015 Sorry Justin Bieber Purpose 946 2015 Love Yourself Justin Bieber Purpose 907 2015 Thinking out loud Ed Sheeran X 904 2014 I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix) Mike Posner At Night, Alone. 877 2015 Don't Let Me Down The Chainsmokers feat Daya Collage EP 873 2016 What Do You Mean? Justin Bieber Purpose 833 2015

