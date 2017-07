Han hecho falta tres años para superar a Gangnam Style en YouTube

Seguro que recuerdas el verano del 2012, momento el que fuimos golpeados por un Tsunami asiático de tres letras: PSY. De aquella, la mayoría de nosotros desconocíamos a este cantante surcoreano, pero en cuestión de días el planeta estaba rendido a su 'Gangnam Style'.

Esta canción tan pegadiza (que a muchos nos transportaba a la época de Technotronic) venía acompañada de un videoclip alucinante y una coreografía que todo el mundo intentó imitar. Sólo unos meses después, conseguía superar todos los récords, convirtiéndose en el video más reproducido en la historia de YouTube: más de 800 millones de reproducciones.

En la actualidad, sus cifras dan aún mucho más vértigo, ya que supera los 2.000 millones de reproducciones. El problema para PSY es que han conseguido superarle, y el responsable es el rapero Wiz Khalifa.

Se trata del videoclip de 'See You Again', canción que sirvió de banda sonora para la séptima entrega de la saga 'Fast & Furious'. Actualmente, este video supera al Gangnam Style con más de 100 millones de reproducciones (2.902.917.248).

Lo realmente impresionante es que esta canción sólo necesitó dos años para llegar a esta posición. De todos modos, no deben dormirse, ya que hay otros videos que se acercan rápidamente al podio de YouTube. 'Despacito', de Luis Fonsi y Justin Bieber, está en la tercera posición (2.505.275.622) y fue publicado en enero de este año.

La cuarta posición la ocupa 'Sorry' (nuevamente, Justin Bieber) y el quinto lugar es para el 'Uptown Funk' de Mark Ronson y Bruno Mars. Impresiona ver cómo cada vez llegan más rápido a estas cifras astronómicas. No me extrañaría que dentro de pocas semanas Wiz Khalifa pierda el trono.

