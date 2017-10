Una inteligencia artificial de Airbnb convierte bocetos de diseño en código fuente

El mundo de la tecnología tiene un brillante futuro por delante con el desarrollo de las inteligencias artificiales. Nuestras vidas van a cambiar con ellas tanto en el terreno personal como en el profesional y, de hecho, ya lo están haciendo. Airbnb está desarrollando una IA que transformará ideas de diseño en productos tangibles.

La idea que persigue esta iniciativa es automatizar y simplificar los procesos de trabajo de sus diseñadores e ingenieros de producto. Si ahora un boceto de diseño debe pasar del papel al código viajando entre equipos, saltando de diseñadores a ingenieros hasta conseguir un prototipo funcional a probar, en el futuro esta responsabilidad será cosa de una inteligencia artificial.

Objetivo de esta IA: simplificar la prueba de ideas

En declaraciones recogidas por The Next Web, Benjamin Wilkins, líder de tecnología de diseño en la compañía estadounidense, señalaba que el tiempo requerido para probar una idea debería ser cero y no lo es. «El trabajo se detiene cuando una disciplina termina una parte del proyecto y pasa la responsabilidad a otra disciplina», ha explicado.

Por esta razón, decidieron probar a reducir los tiempos y simplificar el flujo de trabajo enseñándole a un inteligencia artificial cómo trabajan. Dado que que el sistema de diseño de Airbnb está fuertemente documentado, con normas perfectamente definidas, esta simplemente debía asimilar toda esta información para comenzar a trabajar.

Con consecuentes afinamientos y entrenamientos supervisados por los trabajadores, porque el factor humano todavía es decisivo, la IA debía estar lista para llevar a cabo su cometido con aceptables resultados. Y efectivamente, para su sorpresa, «este sistema ya ha demostrado un potencial enorme».

De dibujo en papel a prototipo de producto funcional mediante IA

La tecnología desarrollada por la popular plataforma de alquiler de casas o habitaciones es capaz de reconocer los diferentes componentes estándar esbozados a mano por los diseñadores de Airbnb y convertirlos en un código fuente, en un prototipo funcional, con el que poder realizar pruebas.

Wilkins, además, añadía que también han empleado esta misma inteligencia para traducir código de producción en archivos de diseño destinados a ser iterados por los diseñadores. Si todo continúa progresando adecuadamente y según los planes de la empresa, el prototipado asistido mediante esta tecnología podría integrarse pronto en su desarrollo de productos internos.

Imagen | FirmBee En Genbeta | Cómo una Inteligencia Artificial nos puede ayudar a combatir la ansiedad y depresión