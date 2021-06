La Universidad de Zaragoza exige a Wuolah que retire su material docente subido: los apuntes no son siempre del alumnado

Wuolah es una plataforma creada por cuatro universitarios sevillanos en 2015 que sirve como repositorio de apuntes. El alumnado puede subir su trabajo a la web, cualquiera se los puede descargar gratuitamente y el portal comparte ingresos publicitarios, en función con las descargas de los documentos, con quien los haya subido. Ese es el modelo y no gusta al profesorado.

La actividad sin ánimo de lucro que suponía y supone compartir apuntes con compañeros tiene un aliciente monetario con esta web y la polémica está servida. Más si cabe si el trabajo del profesorado, en crudo, tal cual se sube a las aulas virtuales de las universidades, termina disponible gratuitamente para cualquiera en internet. Algo contra lo que está dispuesto a luchar el rector de la Universidad de Zaragoza, que ya ha recibido respuesta por parte de Wuolah.

Wuolah define como apuntes los documentos originales creados por el alumno, quedando excluido por tanto aquel material de autoría del profesorado

Los apuntes del profesorado no son los apuntes del alumnado

El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ha enviado una comunicación al estudiantado de su centro para recordarle que la Ley de Propiedad Intelectual protege los derechos de autor de las explicaciones de cátedra. Lo que comprende materiales docentes como apuntes o exámenes, como puede verse en el tuit de Wuolah que ha hecho pública la misiva.

El máximo responsable de esta universidad aragonesa ha pedido a la plataforma que retire estos materiales docentes elaborados por el personal docente e investigador y que haga lo propio con el emblema del centro con la advertencia de emprender acciones judicial. Una advertencia que podrían hacer extensiva al alumnado responsable de esta publicación de materiales con reclamaciones por daños y perjuicios.

Desde Wuolah aseguran estar trabajando para resolver la situación de los apuntes de profesorado subidos a la plataforma y se defienden destacando que tienen un sistema de reporte

Desde Wuolah, que reaccionaban con un facepalm a la comunicación, aseguran que siempre han tenido por norma respetar los derechos de autor y que, para ellos, "los apuntes son documentos originales creados por el alumno". Si detectan que los apuntes del alumno son en realidad material elaborado por profesores, afirmaban en un reciente hilo de Twitter, borran los documentos en 24-48 horas tras su reporte.

En las respuestas al tuit con la comunicación del rector zaragozano, un estudiante que dice ser usuario de la plataforma comentaba que apuntes del profesorado de su facultar se encuentran subidos "tal cual están en el campo virtual". El perfil de Wuolah respondía que para esos casos existe la opción Reportar en la plataforma, así como un correo electrónico de contacto.

Alumnos señalan que en la plataforma se encuentran "apuntes de profesorado tal cual están en el campus virtual"

Este mensaje recibía la respuesta de una profesora de la Universidad de Zaragoza: "No me pagan para estar bajándome los materiales (encima os lucráis por el camino) y revisando que son los míos, reportar... y perder el poco tiempo que tengo y debo dedicar a mi trabajo. Ya indico en todos mis materiales la autoría para que esto no ocurra". A otros comentarios similares, alumnado replicaba que para ese tipo de apuntes no usan la plataforma y que dado que es el mismo tipo de material que se obtiene del profesor, "tendrán cero o poquísimas descargas y por lo tanto no ganarán dinero [los alumnos que los suben] con ellos".

Sea como fuere, la polémica está servida. Desde Wuolah aseguran estar trabajando para resolver la situación que, inequívocamente, es una piedra en su camino.