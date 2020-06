Un usuario de Reddit reencuentra un viejo portátil en el que dice que tenía 533 Bitcoins

Las criptomonedas siguen generando historias repletas de misterio o de personas que se han vuelto millonarias tras haber invertido una pequeña cantidad de dinero hace unos años.

Un usuario de Reddit (u/Shotukan) asegura haberse reencontrado con un portátil que contiene 533 Bitcoins. A la hora de escribir este artículo, esa cantidad corresponde a unos 4,6 millones de euros o 5,2 millones de dólares.

El dueño de este portátil afirma que le había dado este portátil a su hermano, quien habría fallecido en agosto del año pasado. Declara que encontró su ordenador cuando rebuscaba entre algunas cajas y pertenencias de su hermano.

Eso sí, hay un "pequeño" problema: falta el disco duro en el que deberían estar almacenados estos 533 Bitcoins, y es por eso que ha publicado una entrada en r/Bitcoin en lo que parece ser una llamada de socorro.

Nuevamente, otra historia de misterio y mucho dinero alrededor de las criptomonedas. De hecho, en esta publicación de Reddit hay usuarios que creen que estamos ante una historia real, mientras que otros desconfían de su veracidad.

Le aconsejan que busque discos duros USB o pendrives por la casa. u/Shotukan afirma que todavía está buscando entre todas las cajas de su hermano, ya que "no era organizado". Además, asegura que le encantaba "desmontar cosas y ver cómo funcionaban".

"Me temo que se han ido".

Como decía, algunos usuarios desconfían de este caso particular, "ya que no hay ninguna dirección de Bitcoin que tenga entre 510 y 550 BTC que haya tenido su primera entrada antes del año 2011".

"Si esta historia es cierta, ya sabes que las monedas no están en una dirección sin tocar desde el 2010".

Otros usuarios aseguran que esos 533 BTC podrían estar divididos entre múltiples direcciones (algo que confirma el propio protagonista de esta historia). Además, reconoce que empezó a buscar este portátil cuando vió que el precio del Bitcoin comenzó a subir, pero dice que había olvidado que se lo había dado a su hermano. "Ni siquiera se me ocurrió que él lo tenía".

"El ordenador era una basura porque la pantalla estaba destrozada. Pero como dije, entiendo vuestro escepticismo, así que no hay resentimientos creéis que esto es una mentira.

Había comprado otro ordenador y él vivía en otro estado y un día vino a visitarme y ahora recuerdo que él me había preguntado si podía llevárselo. Me había olvidado de eso. Lo pensé posteriormente, por algo que no tiene nada que ver con Bitcoin".