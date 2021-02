Un usuario utiliza una instancia de Ubuntu en Azure y tres horas más tarde un comercial de Canonical le escribe en LinkedIn

Luca Bongiorni, asesor de seguridad, publicó en su Twitter algo que le pasó y que ha puesto en duda la privacidad de los usuarios cuando utilizan instancias de Ubuntu Linux en Azure. Concretamente, Bongiorni relató que creó una instancia de Ubuntu 18.04 en Azure y que tres horas más tarde un comercial de desarrollo empresarial en Ubuntu le escribió a través de su perfil de LinkedIn.

Este empresario le dijo en su corto mensaje que había visto que había puesto en marcha Ubuntu en Azure y le dijo que sería su “punto de contacto para cualquier cosa relacionada con Ubuntu en la empresa” y preguntando al asesor si estaba buscando por algún proyecto en concreto dentro de la plataforma de Canonical, empresa desarrolladora de Ubuntu.

Muchos usuarios de Twitter cuestionaron la veracidad de la información proporcionada por Bongiorni, a lo que él respondió grabando la pantalla de su móvil mostrando cómo en su perfil de LinkedIn estaba el mensaje que él publicó.

For the folks that think is a fake... pic.twitter.com/ekvYkhE5Xf