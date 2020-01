Valve hace gratuita toda la saga 'Half-Life' en Steam hasta el lanzamiento de 'Alyx'

Pocas sagas de videojuegos son tan queridas y tienen una legión de fans tan multitudinaria como 'Half-Life'. A finales del año pasado, Valve nos sorprendió con el anuncio de 'Alyx', un proyecto que está llamado a liderar el proyecto de realidad virtual de Steam VR.

Este título llegará en el mes de marzo, y para celebrar que queda poco tiempo para su lanzamiento, la compañía ha decidido convertir en gratuitos al resto de juegos de la serie.

Dos meses para jugar gratis a esta saga

Hay que dejar claro que los juegos no se añadirán a tu biblioteca de Steam, y se trata de una campaña promocional que tiene tiempo limitado. Eso significa que tendremos dos meses para jugar gratis a la saga completa.

Y es que han pasado 12 años desde el lanzamiento de 'Half-Life 2' y existe mucho hype alrededor del juego que va a sucederlo. Si no has jugado a ningún título de la saga, 'Half-Life' nos coloca en la piel de Gordon Freeman, un científico teórico del Laboratorio de Materiales Anómalos del Centro de Investigación Black Mesa.

Un experimento no sale según lo previsto, e involuntariamente se abre agujero interdimensional que da acceso a un mundo paralelo llamado Xen (como no, poblado de criaturas extraterrestres).

Half-Life: Alyx is coming in March, and we're celebrating early by making all past games in the Half-Life series free to play for Steam users, from now until the day Half-Life: Alyx launches! https://t.co/giz801AKfu pic.twitter.com/ndUpN8NDYs — Valve (@valvesoftware) January 21, 2020

Aquellas personas que quieran ponerse al día (o recordar la experiencia) antes del lanzamiento de 'Alyx', sólo tendrán que visitar la tienda de Steam y añadir los juegos a su perfil.

Valve asegura que "la mejor forma de disfrutar del nuevo título es jugar a todos los antiguos, pero especialmente 'Half-Life 2' y los dos episodios". Y es que 'Alyx' está ambientado antes de 'Half-Life 2', así que será buena idea volver a jugarlo para refrescar la memoria.