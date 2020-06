Varapalo para WhatsApp: sus pagos móviles han sido suspendidos por el Banco Central de Brasil tras debutar hace 9 días

Nueve días después de que WhatsApp lanzara sus pagos móviles de forma exclusiva en Brasil, el Banco Central de Brasil ha suspendido el servicio. Según indican en un comunicado, con la decisión se pretende "preservar un adecuado ambiente competitivo".

La decisión supone un varapalo para WhatsApp, pues Brasil, tras India, es el segundo mercado más grande en que está presente la plataforma de mensajería. En el país asiático llevaban mucho tiempo probando los pagos móviles, sin lanzarse en versión estable. Tras ello, sorprendentemente, se lanzaron primero en Brasil, siendo el único país es que estarían disponibles por el momento.

Qué pasa ahora con los pagos de WhatsApp

La decisión del Banco Central de Brasil no impedirá que WhatsApp pueda lanzar el servicio en otros mercados, como la compañía prometió hacer escalonadamente. De momento, la realidad para la compañía de Facebook es que Visa como Mastercard han recibido órdenes de que suspensas transferencias de dinero a través de WhatsApp en Brasil.

Pero, ¿qué hay detrás de ese "preservar ambiente competitivo" que el Banco Central de Brasil comenta en su comunidad? Mencionan que quieren que se garantice "el funcionamiento de un sistema de pago interoperable, rápido, seguro, transparente, abierto y barato". Y no es que no sea así per se, pues según recoge TechCrunch, lo que el Banco Central afirma es que "no ha tenido la oportunidad de analizar el servicio de pagos de WhatsApp antes de su lanzamiento".

Con la suspensión, el Banco Central de Brasil tendrá la posibilidad de analizar el impacto que los pagos móviles de WhatsApp podrían tener: "permitirá evaluar posibles riesgos para el correcto funcionamiento del Sistema de Pagos de Brasil (SPB) y verificar el cumplimiento de los principios y normas establecidos en la Ley 12.865, de 2013". El miedo es que sin realizar el análisis, se generen "daños irreparables al SPB, especialmente en lo que respecta a la competencia, la eficiencia y la privacidad de los datos".

El Banco Central de Brasil quiere que los pagos sean abiertos, para lo que lanzará una plataforma a final de año, a la que WhatsApp es proclive a unirse

Además de suspender el servicio, el Banco Central ha lanzado un mensaje a WhatsApp y el resto de actores implicados: imcumplir sus órdenes implicará multas y la apertura de un procedimiento administrativo sancionador. Un portavoz de WhatsApp ha contado a TechCrunch que la compañía persigue ofrecer un modelo abierto (como demanda el Banco Central), y están mantenido contacto con socios locales y con el Banco Central para hacerlo posible".

En ese sentido, desde WhatsApp también se han mostrado favorables hacia apoyar el PIX, el sistema de pagos del Banco Central, del que dicen querer integrar cuando se lance. Según la máxima autoridad monetaria del país, PIX se lanzará en noviembre, con acuerdos con cerca de 1.000 actores del sector.