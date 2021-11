WhatsApp ya nos permite enviar y recibir mensajes desde el PC aunque tengamos desconectado el smartphone

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más usada a nivel nacional y global, técnicamente ya es hoy en día una aplicación multidispositivo: además de en la aplicación móvil de nuestro smartphone, podemos usar la versión Desktop en nuestro PC, así como la versión Web en cualquier computadora a la que tengamos acceso.

Sin embargo, esta faceta multidispositivo era hasta ahora muy limitada, puesto que no permitía conectarnos a nuestra cuenta de WhatsApp si nuestro smartphone no estaba conectado en ese momento a Internet, por no mencionar la imposibilidad de usar una misma cuenta de WhatsApp en varios smartphones de manera simultánea.

Esto último todavía tendrá que esperar, pero tenemos buenas noticias con respecto al primer impedimento: tras la última actualización de la aplicación, varios usuarios españoles han empezado a recibir notificaciones advirtiendo que, a partir de ahora, el envío y recepción de mensajes en WhatsApp ya no dependerá de la disponibilidad de nuestro smartphone.

Los mensajes rezan, concretamente, lo siguiente:

"Tu teléfono ya no tendrá que permanecer conectado para usar WhatsApp en la versión web, de escritorio o en otros dispositivos". "Ahora puedes enviar y recibir mensajes sin mantener tu teléfono conectado. Usa WhatsApp hasta en 4 dispositivos vinculados y 1 teléfono a la vez".

Un vistazo a… WHATSAPP Trucos y consejos para OCULTARTE AL MÁXIMO y mantener tu PRIVACIDAD

La llegada de las nuevas funciones, con cuentagotas

La activación de esta función está siendo, sin embargo, progresiva: hemos podido comprobar que, entre los usuarios de la última versión, no todos ellos la tienen activada por ahora. Cabe destacar que la activación también se ha escalonado a nivel geográfico: otros países europeos, como Alemania, empezaron a disfrutar de esta nueva capacidad multidispositivo hace ya casi dos meses.

Pero, ¿caben esperar novedades con respecto a la muy esperada capacidad para usar la misma cuenta en varios smartphones? Pues realmente sí: gracias al sitio web WaBetaInfo, especializado en filtraciones sobre WhatsApp, sabemos que WhatsApp para iOS recibió una actualización en septiembre (no activada para el común de los usuarios, eso sí)…

… y que la misma mostraba una pantalla de 'descarga de mensajes' (ver más abajo), algo que hasta ahora sólo muestran WhatsApp Desktop y Web, y que indica que la app para móviles también tendría capacidad para conectarse al móvil original para sincronizarse con el mismo.

Cuándo podría estar programada la activación de esta función en la mayoría de dispositivos es algo que, por desgracia, aún no lo sabemos.