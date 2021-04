Windows 10 KB5001330: la última actualización para solventar problemas de antes viene con nuevos problemas

Algunas configuraciones de Windows 10 están reportando problemas después de la reciente actualización "KB5001330". De acuerdo con Windows Latests, los usuarios que están reportando estos contratiempos hablan de problemas de instalación, de rendimiento, error de perfil de usuario temporal y caídas del sistema.

Esto todo ha comenzado a suceder desde que a comienzos de esta semana Microsoft publicase nuevas actualizaciones. Para la versión 20H2/2004, Microsoft publicó Windows 10 KB5001330, una actualización de seguridad obligatoria destinada a corregir varias vulnerabilidades y problemas que habían sido causados por la actualización anterior, incluidos los problemas con las impresoras que reportamos hace unas semanas.

Diferentes errores que se han reportado

Si tu dispositivo está afectado y está intentando actualizar directamente al parche de seguridad de abril de 2021, y podría fallar con uno de los siguientes mensajes de error:

0x800f081f 0x800f0984 0x800f0922

El error 0x800f081f al descargar la actualización KB5001330 ha sido reportado por muchos usuarios en el Feedback Hub. Un usuario afirma que "he ejecutado el comando DISM y SFC estándar, y he realizado un reinicio básico de Windows Update". Tras esto, afirma estar recibiendo un "fallo consistente de KP5001330 para instalar con el código de error 0x800f0984". Esto sucede en Surface Studio 2 y Pro 7.

Otro usuario afirmó que la instalación se detiene en el 20%, luego de nuevo en el 73%, luego en el 100%, y luego falla. Además, dice que el pasado mes le sucedió con lo mismo con la anterior actualización con la diferencia de que en vez de detenerse en el 73%, lo hacía cuando llevaba un 40% de descarga.

En casos aislados, también parece haber una reaparición del infame fallo del perfil de usuario temporal. Este error fue reportado por última vez en diciembre y básicamente crea un nuevo perfil de usuario cuando el sistema operativo se carga después de aplicar la actualización acumulativa. Cuando esto ocurre, los archivos y la configuración del usuario (como el fondo de pantalla) pueden desaparecer.

"Ya no puedo entrar en mi ordenador desde la actualización. Dice que "el servicio de perfil de usuario ha fallado en el inicio de sesión. No se puede cargar el perfil de usuario", es lo que le ha sucedido a otro usuario. Por su parte, en Reddit hay quienes han comentado que la actualización está haciendo que los juegos no puedan usarse.

Solución para el problema

Afortunadamente, hay una solución para el problema reportado y que consiste en revertir la actualización o mover manualmente los archivos de usuario.

Si has descargado la actualización del martes de parches de abril de 2021 y te encuentras con algún problema, la mejor manera de solucionarlo es desinstalar el parche siguiendo estos pasos: abre la Configuración; haz clic en "Actualización y seguridad"; accede a "Windows Update"; haz clic en "Ver el historial de actualizaciones"; pincha sobre "Desinstalar actualizaciones" y selecciona KB5001330 para desinstalarlo. Luego reinicias tu equipo.