Wolvic es un nuevo navegador gallego que toma el relevo de Firefox Reality para fusionar la web y la XR

La firma gallega Igalia ha anunciado Wolvic o WolvicXr, como se ha bautizado en Twitter, un nuevo proyecto de navegador que arranca como enfoque inicial recogiendo el relevo del Firefox Reality que acaba de anunciar que abandona este proyecto.

La novedad de Igalia llegó justo después de que, tras cuatro años de funcionamiento, Mozilla anunciase el cierre del navegador Firefox Reality, construido para su uso en entornos de realidad virtual. El nuevo navegador es de código abierto y accesible que lleva toda la información y aplicaciones de la web al mundo de XR.

Explican desde Igalia que "los sistemas XR (eXtended Reality, un término que engloba la Realidad Virtual, la Realidad Aumentada y tecnologías similares) han avanzado en los últimos tiempos". Mozilla invirtió mucho en I+D en XR a finales de 2010, y a finales de 2018 lanzaron un navegador experimental llamado Firefox Reality.

"Fue una gran entrada en el campo de XR, ayudando a establecer cómo es realmente un navegador en estos dispositivos, y averiguar los desafíos únicos" y ahora la firma con sede en A Coruña continuará el proyecto con su navegador Wolvic, como la misma Mozilla ha también anunciado:

We have some big news about the future of Firefox Reality



We are proud to announce that Firefox Reality will live on at @igalia in the new Wolvic browser (@WolvicXR)



Official @mozilla announcement here: https://t.co/TV9LXm4OnI pic.twitter.com/UuPIDd6WF1