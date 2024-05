"Yo te resuelvo el problema y tú me pagas": Steve Jobs pagó 100.000 dólares por un logo que no convencía a todos los expertos

Steve Jobs sin duda es un personaje histórico que consiguió el triunfo dentro del sector tecnológico por ser ciertamente peculiar y no seguir los dogmas que ya existían en esa época. A lo largo de su carrera son muchos los éxitos que ha tenido, pero también momentos curiosos como el que se vivió a la hora de crear un logo para la empresa que fundó tras ser expulsado de Apple.

Y es que pese a que Steve Jobs fundó Apple, John Sculley forzó la salida del fundador. En ese momento Steve Jobs creó una nueva empresa llamada NexT y para la cual Jobs encargó crear su logo, pagando 100.000 dólares. Algo que sin duda no suena a una buena inversión.

Una inversión que no ha envejecido muy bien

NextT ciertamente no funcionó excesivamente bien, ya que los equipos que comercializaba Jobs no se vendía bien en el mercado. Pero lo que de verdad si funcionó fue el software que estaban usando, que interesó mucho a Apple para comprar la empresa finalmente y hacer que Steve Jobs volviera a la compañía. Pero lo verdaderamente interesante en este historia sin duda radica en los orígenes de esta empresa y la inversión que se hizo en el logo.

100.000 euros sin duda es una cifra que impone a la hora de hablar de un 'simple' logo. Este encargo se realizó a Paul Rand que estaba detrás de grandes logos como los de IBM, ABC o Ford. Un trabajo que culminó con la entrega de un libro de casi 100 páginas donde se recogía el proceso de creación de este logotipo. En este libro para poder justificar las acciones que hizo el autor explica lo siguiente:

“Lo ideal sería que un logotipo explicara o sugiriera la empresa que simboliza, pero esto rara vez es posible o incluso necesario. El símbolo de IBM, por ejemplo, no sugiere nada sobre ordenadores, excepto lo que el espectador lee en él. Las rayas se asocian ahora con los ordenadores porque las iniciales de una gran empresa de informática tienen rayas. Lo mismo ocurre con el símbolo ABC, que no sugiere la televisión. Los factores mnemotécnicos de ambos logotipos son dispositivos gráficos: rayas y círculos. En este ejemplo, la e es el factor mnemotécnico.”

Pero Steve Jobs antes de hacer esta contratación tenía muchas dudas y acudió a este experto para que le mostrara diferentes opciones para el logotipo. Pero este diseñador solo le daba una alternativa: "Yo te resuelvo el problema y tú me pagas". Al final se pedía 100.000 dólares a ciegas, ya que no se sabía nada de por dónde iba a ir. En concreto, el propio Jobs lo explicaba de la siguiente manera en una entrevista:

Le pregunté si se le ocurrían algunas opciones y me dijo: 'No, yo te resuelvo el problema y tú me pagas. No tienes por qué utilizar la solución. Si quieres opciones ve a hablar con otras personas'".

De esta manera con el cheque encima de la mesa Steve Jobs se encontró un logotipo que fue rompedor y que para algunas personas fue el precursor de Google. Pero para otras personas no fue la mejor inversión del mundo, ya que se trataría de un logo que no ha envejecido muy bien y que está anclado en el pasado. Y es que ya sabemos que ahora lo que impera es el minimalismo y este logotipo no lo tenía.

Si es cierto que aunque este logo se ha llevado críticas por su diseño y su precio, hay otros que son mucho más caros (y que también se han llevado una opinión más positiva). Ejemplos que tenemos ahora mismo a la vista es el logo de la BBC que costó 1,8 millones de dólares.

