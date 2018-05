YouTube borra cientos de vídeos que animaban a los estudiantes a hacer trampas

La semana pasada BBC publicó una investigación en la que acusaban a más de 250 canales de promocionar EduBirdie, una compañía ucraniana que vende ensayos académicos a estudiantes de todo el mundo.

Obviamente, en su investigación descubrieron que estos canales de YouTube estaban recibiendo dinero de EduBirdie, y ahora conocemos que YouTube ha decidido borrar todos estos vídeos.

Creando una "industria del plagio"

EduBirdie se escuda afirmando que sus servicios "son útiles para investigar sobre un tema, generando un punto partida". En cambio, los canales promocionaban a esta web como una manera fácil y barata de aprobar.

https://t.co/Qpk9J2LGnZ, get it done! pic.twitter.com/gsFVrPRjI0 — EduBirdie (@edu_birdie) 22 de marzo de 2018

La BBC descubrió que estos vídeos fueron vistos más de 700 millones de veces. Después de que se conociera este entramado, YouTube notificó a los canales de que eliminarían todos los vídeos que no cumpliesen con sus políticas.

Por si fuera poco, EduBirdie pagó a grandes influencers de YouTube para que promocionaran su plataforma. Es el caso del YouTuber Adam Saleh (con más de 4 millones de suscriptores) o JMX (con más de 2,5 millones de seguidores).

Aunque vender ensayos no es ilegal, comprar y vender ensayos es una práctica un tanto embustera. La mayoría de las instituciones académicas castigarían severamente a un estudiante si descubren lo hace e incluso podrían llegar a expulsarlo.

Sam Gyimah, ministro de las universidades de Inglaterra, afirmaba a la BBC que "actitudes como ésta ayudan a normalizar el plagio, convirtiéndolo en una industria".

Después de que los vídeos fueran eliminados, no ha quedado claro si YouTube llegará a sancionar a los canales que publicaron estos vídeos. YouTube ha tomado una posición más crítica acerca de qué contenido quieren y no quieren en su plataforma, un camino que no parece tener vuelta atrás.

