YouTube, Maps, Gmail y todos los servicios de Google están caídos y no funcionan

El buscador también se ha caído pero ahora mismo funciona.

En el momento de escribir este artículo, los servicios de Google están caídos tanto en los planes gratuitos como en G Suite. Es decir, que no se puede acceder ni a Gmail, ni a Calendar, ni a Meet, YouTube, Stadia, Contacts, Maps ni al resto de aplicaciones o webs de la compañía. Según nos indican vía Twitter, en YouTube, por ejemplo, el problema es abrir la web con la autenticación hecha. Si abrimos en modo incógnito o en navegación privada, YouTube funciona y los vídeos cargan hasta en 5K sin problemas.

Desde Mountain View de momento no han dado más explicaciones sobre la caída, pero en Downdetector podemos comprobar que se trata de un problema a nivel mundial que afecta especialmente a Europa.

Que Google y todos sus servicios se caigan no es nada común (como si lo ha sido últimamente que se caigan servicios de Facebook como la propia red social, Instragram o WhatsApp), y en este momento es especialmente inoportuno, dado el auge del teletrabajo y la dependencia que hay con el propio buscador, Drive y Meet en entornos donde los equipos se encuentran trabajando a distancia.

La web de Gmail indica problemas, pero la web de estado de los servicio no

Al tratar de acceder a la web de Gmail, Google nos indica que existe un "error temporal" y explica que "lo sentimos, pero tu cuenta no está disponible temporalmente. Disculpa las molestias; te aconsejamos que vuelvas a intentarlo dentro de unos minutos".

Paradójicamente, añaden que en G Suite Status Dashboard podemos comprobar el estado de los servicios, pero todo aparece como "Sin problemas", como vemos en la imagen superior.

Un problema que va mucho más allá de la propia Google

El hecho de que se caigan los servicios de Google, dada la forma en que otras aplicaciones dependen de APIs como la de Google Maps, hace que otros muchos servicios dejen de funcionar. Así, por ejemplo, plataformas como Glovo, Uber, o Pokémon Go han sufrido o pueden sufrir problemas en este sentido. En Glovo, por ejemplo, no va el GPS, con lo que no se puede hacer seguimiento del pedido ni localizar nuestra calle para indicar a un restaurando dónde tiene que enviar el pedido.

Por el contrario, aquellos juegos y servicios que utilicen APIs como la de Apple o OpenStreetMap no se verán afectados por este problema.