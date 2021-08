YouTube no te permite editar vídeos ya subidos, pero Apple y grandes discográficas sí pueden hacerlo: estos ejemplos lo muestran

Si tienes un vídeo en tu cuenta de YouTube y quieres añadirle novedades, tienes que subir un nuevo contenido. Si quisieras eliminar el vídeo antiguo porque está obsoleto, perderías las interacciones que haya tenido, aunque sean muchas y te interese mantener esas cifras de cara al público. Pero parece ser que las reglas cambian cuando hablamos de empresas grandes.

Un usuario de Twitter, Tailosive Tech ha descubierto que un vídeo de soporte hecho por Apple (para explicar cómo añadir una cuenta de mail a un dispositivo de la marca) en el año 2017 también incluye un iPhone 12 (lanzado en 2020) en los contenidos. Incluso tiene la antena UWB. Y la conclusión de este tuitero es que "tal vez Apple tiene acceso a alguna herramienta comercial exclusiva que permite editar vídeos antiguos conservando el mismo enlace que antes".

This boggles my mind! Support video from 2017 appears to have an iPhone 12 in it. Even has the UWB antenna. Maybe Apple has access to some exclusive business tool that lets you edit old videos while retaining the same link as before? Or are we THAT blind?https://t.co/dOxZiaOqLl pic.twitter.com/LYsVcji0q8