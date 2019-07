YouTube prohíbe los vídeos instructivos sobre hacking y desata el descontento en la comunidad infosec

Recientemente, YouTube actualizó sus políticas sobre contenido peligroso y perjudicial para incluir los vídeos instructivos sobre phishing y hacking dentro de su lista negra de material que no está permitido en la plataforma.

Aunque, como apuntan en The Register, esos cambios no aparecían hasta el 5 de abril de 2019, y es en días recientes que la política parece estar empezando a afectar a varios creadores de la comunidad infosec que no entienden del todo cuáles son las violaciones en las que están incurriendo.

En las políticas de YouTube se puede leer que no debes publicar vídeos que contengan:

Sin embargo, la página de políticas no incluye ejemplos claros o detallados sobre lo que abarca exactamente este contenido.

Kody Kinzie, un conocido investigador especializado en ciberseguridad, ha explicado desde su cuenta de Twitter que YouTube les ha dado un strike en su canal Null Byte, por un vídeo en el que hablaban sobre hacking de WiFi y la vulnerabilidad WPS-Pixie. Además de esto, YouTube les deshabilitó la subida para impedir que pudiesen subir más contenido, esto lo descubrieron al intentar subir un vídeo en el que enseñan a lanzar fuegos artificiales a través de WiFi.

Null Byte es un canal sobre hacking ético, ciencias de la computación y seguridad informática bastante popular en la plataforma, cuenta con más de 250.000 suscriptores. Kinzie, su creador, tuvo problemas con otros tres vídeos que también hablaban sobre hacking de WiFi y que fueron marcados por la empresa por aparentemente violar las políticas sobre el contenido.

I'm worried for everyone that teaches about infosec and tries to fill in the gaps for people who are learning. It is hard, often boring, and expensive to learn cybersecurity.