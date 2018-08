YouTube quiere ser como Netflix, y lanzará 50 nuevas producciones originales en 2019

Parece que a YouTube le va bastante bien con su estrategia de lanzar series y películas originales para su modalidad Premium, y ya preparan una nueva ofensiva para el año que viene. De hecho, según uno de sus responsables, el año que viene veremos hasta 50 nuevas producciones llegar a la plataforma de Google.

Así lo ha dicho Luke Hyams, jefe de originales en EMEA (Europa, Oriente Medio y África), quien ha aprovechado el Festival de Televisión de Edimburgo para hablar de sus planes ante varios productores audiovisuales. Según vemos en Hollywood Reporter, Hyams también ha aprovechado para mencionar algunos de los títulos que están por venir.

"Hemos tenido más de 65 series y películas desde que el lanzamiento a finales de 2016, y tenemos 50 shows que serán lanzadas en 2019". Por lo tanto, sólo el año que viene YouTube estrenará casi el mismo número de producciones originales que ha estrenado en sus casi dos años de existencia.

Entre las producciones para el próximo años de las que ha hablado nos encontramos con títulos como 'Origin', una serie de ciencia ficción creada por Left Bank, productor de 'The Crown'. También tienen la comedia negra 'On Becoming God in Central Florida' protagonizada por Kirsten Dunst, una serie documental sobre ciencia ficción narrada por Robert Downey Jr, o 'Will Smith: The Jump', donde el actor celebrará su cincuenta cumpleaños saltando desde un helicóptero sobre el Gran Cañón para recaudar fondos.

"En lo que respecta a nuestra lista de compras, en el el guión buscamos piezas impulsado por la personalidad, y creadas por autores con potencial atractivo internacional... shows con personajes centrales, siguiendo la narrativa de una persona", ha explicado Hyams. "Para la comedia, vamos detrás de shows de media hora. Más serializados que las tradicionales sitcoms de media hora".

YouTube ya ha saboreado el éxito y quiere más

Este por fin ha sido el año en el que YouTube por fin ha conseguido destacar realmente con una de sus producciones gracias a 'Cobra Kay', la secuela de 'Karate Kid' que ha arrasado superando a series como 'Por trece razones' y 'The Handmaid's Tale'. Por lo tanto, es normal que habiendo saboreado el éxito ahora quiera más.

Y es que la estrategia de Netflix intentando impulsar los contenidos propios parecen ser uno de los caminos a seguir por la industria. HBO ya ha coqueteado con la idea de parecerse más a ellos impulsando su propio contenido, y ahora parece ser YouTube quien quiere seguir impulsando su plataforma para ofrecer su YouTube Premium como algo más interesante que el simple hecho de ver vídeos sin publicidad.

Vía | Hollywood Reporter

