El youtuber más grande del mundo muestra el poco dinero que ha ganado con su último vídeo. Le había costado 3 millones

MrBeast es indudablemente uno de los creadores de contenido de YouTube mejor pagados (sino el que más). Y no es para menos, pues la repercusión y despliegue de medios que hay en cada vídeo que publica es oro para los anunciantes, lo que se traduce en una cuantiosa suma para él y su equipo. Sin embargo, puede que las cosas no estén funcionando como pensamos, y prueba de ello son las estadísticas de su último vídeo.

Tal y como ha compartido el propio creador de contenido para sus suscriptores en Twitter, MrBeast “tan solo” ha logrado generar unos 167.000 dólares con su último vídeo, contenido que le costó unos 3 millones de dólares producir. Las cuentas no le están saliendo al famoso filántropo y youtuber.

Otro creador de contenido, conocido como ‘Muaaz’ en Twitter, ha podido compartir las cifras y estadísticas con el resto del mundo tras haberle pedido permiso a MrBeast para ello. En la gráfica encontramos el rendimiento de su canal durante la última semana, con un pico justo tras el lanzamiento de su último vídeo y luego una caída en picado.

MrBeast shared that he made $167,000+ on his newest YouTube Video so far



(video cost was $3M)



he shares insight like these on his Twitter Subscription and gave me permission to tweet it out



if you’re a Creator, you should def tap in



raw transparency like this is cool af pic.twitter.com/1TWvRLJ9Eh