Abrir juegos en la nube directamente desde la página de resultados de Google: esto es lo que están probando (y no sólo para Stadia)

Uno de los factores que disuaden a los usuarios de usar juegos en la nube radica en todos los pasos que separan la decisión de abrirlos y la apertura del juego en cuestión: no es como si pudiéramos hacer clic en un tráiler de un videojuego e inmediatamente empezar a jugar, vaya. Bien lo sabe Google, como propietario de uno de los principales servicios de esta clase (Stadia).

Sin embargo, Google ha decidido realizar un pequeño ajuste en la página de resultados de su buscador para solventar este problema, según ha descubierto el periodista tecnológico Bryant Chappel, quien tras buscar en Google el juego Control Ultimate Edition…

…se ha encontrado entre los resultados uno que mostraba un botón que ofrecía la oportunidad de jugarlo. Ha sido hacer clic en dicho botón 'Jugar', y el juego en cuestión estaba abriéndose sin más dilación en su navegador.

Aunque, claro, eso exige haber iniciado sesión previamente en el servicio de cloud gaming en cuestión, pues de lo contrario nos veremos arrojados a la página de registro de turno. En cualquier caso, podemos ver lo ocurrido en el siguiente vídeo:

