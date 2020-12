Baby Yoda en tu casa: haz que aparezca gracias a la realidad aumentada de Google

Baby Yoda es uno de los personajes más queridos por el público de 'The Mandalorian', serie del universo de Star Wars que se estrenó a finales del año pasado en Disney+.

2020 ha sido un año en el que hemos estado más tiempo del habitual en nuestras casas, y ahora Google nos permite "invitar"virtualmente a este diminuto personaje a nuestro hogar e interactuar con él.

Invita a Baby Yoda por Navidad

Para ello, simplemente tendremos que abrir la app de Google en nuestro smartphone o tablet (tanto desde Android como desde iOS) y buscar cualquiera de los siguientes términos: "Baby Yoda", "The Child", "The Mandalorian" o "Grogu".

Veremos que en los resultados de búsqueda nos aparece una versión animada de este personaje, y un botón que nos permite verlo en 3D. Se abrirá el modo de realidad aumentada con "El Niño", y sólo quedará pulsar el botón que dice "Ver en tu espacio".

Tras mover el dispositivo y que la app de Google se encargue de analizar nuestra habitación, veremos como en cuestión de segundos aparece el personaje en una zona de nuestra casa, emitiendo todo tipo de ruiditos.

Podemos acercarnos, alejarnos o girar alrededor de él para ver todos los detalles a la distancia que queramos. Esta novedad llega un mes después de una app de realidad aumentada sobre 'The Mandalorian' específica para algunos dispositivos con Android.

Hip(po), hip(po), hooray! 🦛 There are 50 new AR animals to discover on Search. Search for your favorite animal on your Google mobile app, tap "View in 3D" to see them in your space and don’t forget to share your best creations with #Google3D. pic.twitter.com/u80Mn7wi1z — Google (@Google) December 11, 2020

Además, Google añadió hace poco 50 nuevos animales a las búsquedas de realidad aumentada (como podemos ver en el tweet superior), añadiendo jirafas, tigres, leones, cebras o hipopótamos.