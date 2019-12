Emparejamiento neuronal: así es la técnica de IA que Google está usando para tratar de mejorar los resultados de búsqueda

Es habitual que Google realice ajustes y mejoras en sus algoritmos de búsqueda, persiguiendo siempre unos resultados más precisos. En este caso, el último cambio realizado ha afectado a las búsquedas locales (es decir, aquellas en las que se precisa una localización, o en las que el buscador utiliza como referencia la ubicación del propio usuario.

Y la mejora de la precisión va a llegar, de hecho, de la mano de una mejor comprensión de lo que le preguntamos: ya no importarán tanto los términos de búsqueda exactos que introduzcamos como la intención que Google detecte en nuestras palabras gracias a la inteligencia artificial.

Y todo eso se lo podemos agradecer al algoritmo de emparejamiento neuronal, cuya introducción progresiva para búsquedas no locales comenzó en 2018.

Este término (traducción de 'neural matching') designa a un algoritmo de inteligencia artificial al que Google ha recurrido para ofrecer mayor variedad y precisión en los resultados de búsqueda, basado en el uso de redes neuronales.

Su objetivo es no limitarse a ofrecer webs que incluyan los términos de búsqueda usados por el usuario: por el contrario, trata de facilitar la asociación de dichos términos con las palabras clave presentes en las webs, para lo cual trata de 'entender' el significado y contexto de aquellos.

Según Danny Sullivan, creador de Search Engine Land y ahora asesor de la división de Búsquedas de Google, permite mejorar las conexiones entre palabras y conceptos, creando un sistema de "super-sinónimos": no establece meras equivalencias entre términos, sino que trata de interpretar la intención del usuario.

En uno de sus tuits pone un ejemplo de la aplicación de este algoritmo a las búsquedas: un usuario pregunta a Google '¿por qué se ve rara mi televisión?' y el buscador vincula la pregunta con problemas reales que ya tiene clasificados, ofreciéndole directamente resultados sobre el 'Efecto Soap Opera'.

Last few months, Google has been using neural matching, --AI method to better connect words to concepts. Super synonyms, in a way, and impacting 30% of queries. Don't know what "soap opera effect" is to search for it? We can better figure it out. pic.twitter.com/Qrwp5hKFNz