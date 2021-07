Esto ha sido lo más buscado en Google en España en la primera mitad de 2021: el COVID-19 deja paso a preguntas de fútbol

Google suele publicar las listas de lo más buscado en su buscador a final de año. Sin embargo, en este 2021 de tanto cambios también han querido decir adiós a la primera mitad de año mostrando cuáles han sido los términos que más han buscado los españoles en lo que respecta a las preguntas más habituales y algunos términos.

El fútbol se ha convertido en tema dominante tras el protagonismo que el COVID-19 tuvo [entre las búsquedas de 2020](más buscadas en 2021), copando 11 de las 40 preguntas más formuladas, y en posiciones muy altas. En ese sentido, se observa perfectamente que tras Madrid y Barcelona, Atlético, Betis y Sevilla son los otros equipos que hay en cuanto a aficiones, o al menos estas buscan más a qué hora juega su equipo.

Esto es lo más buscado en cuanto a preguntas

Preguntas con "¿Cómo...?" más buscadas en 2021

Aquí no hay sorpresas, el IBEX 35 es lo único que logra colarse entre las búsquedas para saber como van los equipos más seguidos de La Liga española. Como curiosidad, destaca la pregunta "cómo se llama el árbol más alto del mundo", algo que no es común que millones de personas busquen. O al menos, no lo era otros años.

Cómo va el Real Madrid Cómo va el IBEX 35 Cómo va el Barcelona Cómo va el Atlético de Madrid Cómo va el Betis Cómo va el Sevilla Cómo se llama el árbol más alto del mundo Cómo están las acciones del Santander Cómo llegar a Sevilla Cómo hacer torrijas

Preguntas con "¿Por qué...?" más buscadas en 2021

Aquí si tenemos una lista más típica y repetida otras veces. La primera es una duda gramatical clásica, dejando luego preguntas existenciales como "por qué aullan los perros" o "por qué ronronean los perros", junto a otras que pueden demostrar cierta depresión como "por qué lloro por todo".

Porque o por qué Por qué ronronean los gatos Por qué lloro por todo Por qué aullan los perros Por qué me duelen las piernas por dentro Por qué el cielo es azul Por qué pitan los oídos Por qué las cebras no tienen úlcera Por qué se produce el hipo Por qué es conveniente respirar por la nariz y no por la boca

Preguntas con "¿Qué...?" más buscadas en 2021

Las preguntas de qué podrían cambiarse por un calendario y un reloj, porque las primeras podrían responderse exactamente con uno de estos objetos.

Qué día es hoy Qué hora es Qué está pasando en Colombia Qué echan hoy en la tele Qué hora es en Colombia/México/Argentina Qué dinosaurio tiene 500 dientes A qué hora anochece Qué santo es hoy A qué hora juega Nadal Qué vacuna me toca

Preguntas con "¿Cuándo...?" de los últimos 6 meses en España

Aquí vuelven las preguntas sobre fútbol, para saber a qué hora juegan los principales equipos de La Liga y la Selección española, que ha jugado mucho este año en amistosos para preparar la EURO 2020 y en eliminatorias para el Mundial de Qatar.

Cuándo juega el Real Madrid Cuándo juega el Barcelona Cuándo juega el Atlético de Madrid Cuándo juega España Cuándo es el Día de la madre Cuándo es Semana Santa Cuándo juega el Sevilla Cuándo juega el Betis Cuándo juega Nadal Cuándo cambian la hora

Como señala Google, respecto a un 2020 copado por preguntas de COVID, en esta ocasión solo hay dos preguntas relacionadas, "Qué vacuna me toca", que probablemente se deba a la polémica que hubo con AstraZeneca y los trombos, y "Por qué es conveniente respirar por la nariz y no por la boca", que desde la compañía del buscador también atribuyen al COVID.