"Google" es la búsqueda más popular en Bing, según Ahrefs

Puede parecer un chiste, pero no: el término más buscado en Bing es "google". Es la búsqueda más popular registrada a nivel mundial en el buscador de Microsoft hasta julio de 2019, según los datos de Ahrefs, una conocida compañía dedicada a las herramientas y al análisis de posicionamiento en buscadores.

Esta es, probablemente, la enésima constatación de que hacerse un hueco en un mercado copado por un grande muy grande es difícil. Eso lo saben bien muchísimas compañías y servicios, más si cabe, en el terreno tecnológico y digital.

El segundo y tercer términos más buscado en Bing, por detrás de "google", fueron "youtube" y "facebook"

Por detrás de "google", los usuarios buscan en Bing "youtube", "facebook", "gmail" y "how to get help in windows 10".

Bing va bien, pero Google sigue reinando

Las razones por las que los usuarios buscan "google" en Bing pueden ser diversas, aunque una más que probable y notable causa puede ser el hecho de que el buscador se encuentre configurado por defecto en la barra de direcciones del navegador por defecto de Windows 10, Microsoft Edge. Esto, sumado a que Google sea el preferido por la mayoría, explicarían la anécdota.

De hecho, "Google" es también uno de los términos más buscados en Google, según datos también publicados por Ahrefs. En Estados Unidos, hasta julio de 2019, la palabra "google" era la quinta más buscada en Google.

Los usuarios no buscan "google" únicamente en Bing, también en el propio Google: hasta julio de 2019 fue el quinto término más buscado en Estados Unidos

Hace unos meses, el motor de búsqueda propiedad de Microsoft y buscador por defecto de su navegador, Microsoft Edge, sorprendía a más de uno con unas cifras desveladas por Bloomberg: los de Redmond conseguían recaudar 7.500 millones de dólares estadounidenses en 2018 por publicidad relacionada con búsquedas web. Un logro importante.

El dato llama la atención por varios motivos. En primer lugar, por lo abultado que resulta en comparación con la aparente irrelevancia de la herramienta y, en segundo, porque supera a plataformas que parecen tener una mayor importancia como Twitter. Eso sí, comparada la cifra con la que consigue Google, 120.000 millones, naturalmente se queda en poco.