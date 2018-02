Google Word Coach: un juego para aprender inglés desde el propio buscador

Google no para de integrar funcionalidades a su buscador. Si hace unas semanas lanzaba una herramienta para medir la velocidad de tu conexión a Internet, ahora regresan con un sencillo juego para ayudarnos a mejorar nuestro vocabulario en inglés.

Este easter egg solo podremos encontrarlo (al menos de momento) si accedemos desde la versión móvil. Simplemente tendremos que abrir el navegador en nuestro smartphone y escribir "Google Word Coach" o "Word Coach" para iniciarlo.

5 preguntas y dos posibles respuestas

Comenzará así una ronda con cinco preguntas, en la que iremos sumando puntos según vayamos acertando. Aparecerá una palabra y nos pedirán que la relacionemos con otra definición o con una imagen.

Al parecer, algunas palabras las elegirá según nuestro historial de búsquedas, y cada vez que empecemos un nuevo test deberían aparecernos otras preguntas. Al terminarlo aparecerá nuestra puntuación y más detalles acerca de cada una de las preguntas.

Si contestas un par de rondas sin tener ningún fallo, seguramente veas una notificación con la que te indican que puedes subir de nivel. De esta manera, empezarás a recibir términos más complicados.

El punto negativo quizás sea que no recuerda tu puntuación cuando empiezas un nuevo test, así que no podrás acceder a un historial con tus progresos. Google lanzó este sencillo juego en países de habla no inglesa, y aseguran que en el futuro podría llegar a más países y con otros idiomas.

Es una manera sencilla y rápida de ampliar nuestro vocabulario en inglés. Ya sabemos que, según los datos de Duolingo, el mejor momento del día para aprender otro idioma es antes de dormir. Quizás sea una buena idea probarlo un par de veces antes de acostarse.

