Qué película ha ganado el Óscar a lo más buscado en Google

Ya sabemos qué películas finalmente han triunfado en la 90ª edición de los Óscar, pero ahora vamos a analizar cuáles son las ganadoras en un lugar alejado de las salas de cine: las búsquedas de Google.

La compañía ha publicado un mapa interactivo en el que se puede comprobar qué películas han sido las más buscadas en cada país. Han elegido un color para cada uno de los films, para que así sea más fácil comprobarlo de un simple vistazo:

Google vs Óscars

Como podemos comprobar, la película más buscada no coincide con la que se ha llevado la estatuilla. En vez de 'La forma del agua' (The Shape of Water) de Guillermo del Toro, en Google ha triunfado claramente 'Dunkerque' (Dunkirk, Christopher Nolan).

Ocupa el color verde en el mapa, y llama la atención que la gran mayoría de países de habla hispana están cubiertos con este color. En cambio, Estados Unidos aparece completamente de color naranja, significando que la película más buscada en este territorio ha sido 'Déjame Salir' (Get Out).

Otro dato interesante es que encima del mapa aparece una línea de tiempo, permitiéndonos comprobar qué películas han sido más buscadas en cada mes del 2017. Es impresionante ver como la primera mitad del año está dominada por 'Get Out', cambiando por completo en el mes de julio (mes en el que se estrenó 'Dunkerque').

Como vemos, las películas que despiertan más interés en Google no están relacionadas con los ganadores en la gala de los Óscar. Si allí triunfaron 'Coco' y 'La forma del agua', en el buscador los reyes indiscutibles han sido 'Déjame Salir' y 'Dunkerque'.

