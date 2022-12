El ‘scroll infinito’ inundó las redes sociales. Ahora va a cambiarlo todo en Google

Uno de los aspectos más engorrosos al realizar una búsqueda en Google puede llegar a ser el pasar de página cuando se llega al final de la búsqueda para encontrar el resultado que más te concuerde. Pero esto es algo que va a terminar cambiando por completo en el buscador, al comenzar a aplicar un desplazamiento continuo.

Al igual que ocurre en muchas aplicaciones, Google va a buscar por una página de resultados que es mucho más amplia. El claro ejemplo son las redes sociales como Twitter donde se va cargando de manera infinita, motivando su 'adicción'. De esta manera, cuando se comience a hacer un scroll hacia abajo no habrá un final cercano en el que se deba pasar a la página siguiente de resultados, sino que se irán cargando de manera constante haciéndolo mucho más productivo.

Esta es una función muy esperada por muchas personas para poder tener una búsqueda que no se interrumpa cada cierto tiempo. En este caso se va a cargar de manera continuada un equivalente a seis páginas de las que conocemos ahora. Al llegar a este límite sí que se deberá pasar página, pero se volverán a cargar muchos más resultados.

Starting today, we’re bringing continuous scrolling to desktop in English in the U.S. so you can continue to see more search results easily. When you reach the bottom of a search results page, you'll now be able to see up to six pages of results. pic.twitter.com/xIuVP24FFm