CleanEmail te ayuda a borrar en pocos segundos miles de emails innecesarios que ocupan valioso espacio en tu bandeja de entrada

Puede que cada vez existan más y más herramientas de comunicación y todo tipo de redes donde ser social y compartir información, pero una de las más viejas y básicas de todas, el email, sigue siendo imprescindible, y no ha evolucionado demasiado en años.

Así que, son altas las probabilidades de que en tu cuenta de correo más vieja o la que más usas, o en todas las que tienes, lleves un acumulado de correos tan enorme que posiblemente te asustarías un poco de conocer el número exacto. CleanEmail es una herramienta que quiere ayudarte a deshacerte de toda la basura que no necesitas en tu bandeja de entrada, y de la forma más sencilla posible.

CleanEmail te ayuda a agrupar, organizar, eliminar, etiquetar y archivar los emails en tu cuenta. Si tienes una bandeja de entrada repleta de correos de notificaciones, promociones, mensajes sin leer que ni siquiera te interesan, es difícil decidir por donde empezar a limpiar.

Con esta herramienta tienes suficiente ayuda para que la tarea sea menos tediosa, y, especialmente rápida. Es compatible con Gmail, iCloud, Yahoo!, Outlook, Fastmail e IMAP.

Tu bandeja de entrada dividida usando reglas y filtros inteligentes

Esto puede que te suena familiar, después de todo hay muchos clientes de correo que organizan tus emails de forma automática según prioridad y contenido. Sin embargo, lo que hace CleanEmail es diferente y bastante más complejo.

Lo primero que pasa cuando inicias sesión es que los encabezados de tus emails son analizados por los algoritmos de la herramienta. Los datos que se analizan incluyen los remitentes y destinatarios, fechas, tamaño de email, y otra información.

Luego los correos se organizan usando reglas inteligentes y se te muestran todas en un menú lateral. Hacer click en cada regla te muestra los emails.

CleanEmail te muestra el número exacto de correos que existen en tu bandeja de entrada y cuanto espacio ocupan. La cantidad de reglas es enorme y muy detallada.

Borra en un click los emails de más de 2 años de antigüedad, los borradores, las notificaciones de redes sociales, y más.

La herramienta te dice cuantos de esos emails se encuentran archivados, cuantos tienen más de 2 años de antigüedad, cuantos pesan más de 1 MB, cuantos no tienen etiquetas, cuantos se encuentran sin leer, cuantos son notificaciones sociales, cuantos son emails de compras online, cuantos son correos que te mandaste tu mismo, etc.

Puedes usar el botón "Quick Clean" para deshacerte de la mayoría de los que no necesitas de la forma más rápida. Una vez que haces click ahí se te muestran los emails de los que se van a deshacer.

Lo primero que se hace es archivar todo lo que tenga más de dos años, mandar a la papelera las notificaciones sociales (esos estúpidos de correos de actualizaciones de Facebook, Twitter, etc.), emails de remitentes que ya no existen, borradores, etc.

Puedes programar acciones automáticas para mantener tu bandeja limpia en el próximo escaneo. Y, también puedes crear una lista de emails protegidos para que sean ignorados por todas las reglas en el futuro.

Paga un poco por tu privacidad

CleanEmail es un servicio de pago, sin embargo los primeros 1.000 emails que limpies son gratis, y también puedes expandir esa cantidad de correos si refieres a tus amigos.

El servicio tiene un coste de 7,99 euros al mes por una cuenta, o puedes optar por compartir el servicio con amigos y familiares y pagar 9,99 al mes por CleanEmail para cinco cuentas.

Personalmente el precio se me hace un poco elevado, especialmente para la opción de una sola cuenta. Sin embargo, puede venir bastante útil pagar solo por un mes de vez en cuando para limpiar tu bandeja de entrada y recuperar espacio, especialmente si por ejemplo, te estás quedando si gigas en Gmail.

CleanEmail no conserva, ni vende ni analiza tus datos para monetizarlos compartirlos con terceros, y todos tus datos de inicio de sesión son cifrados. De hecho, afirman que nunca accede ni al contenido de tus emails ni al de tus archivos adjuntos.

Además de esto, una vez que el contenido de tu bandeja de entrada es indexado se almacena en los servidores de CleanEmail solo durante 24 horas para que hagas la limpieza, cada vez que vayas a hacer una nueva, los emails serán escaneados e indexados nuevamente pues no se quedan con nada por más tiempo del necesario. Puedes leer más detalles sobre sus políticas de privacidad aquí.

En Genbeta | 7 clientes de correo de terceros y gratis para no depender tanto del navegador