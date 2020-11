Cómo darse de baja de listas de correo aprovechando el Black Friday y el Cyber Monday

Aprovecha las ofertas del Black Friday, no te puedes perder sus promociones, todo al 40% de descuento, y un regalo si te suscribes ahora. Ah, y mañana llega el Cyber Monday, ¡aprovéchalo también! ¿Te suena?

Porque ése es el resumen de uno de cada tres emails que han llegado a mi cuenta de correo electrónico en esta última semana, en la que se realizan un porcentaje significativo de las compras online de Navidad...

...y tras la que las compañías suelen experimentar un aumento del número de desuscripciones a sus listas de correo.

¿Por qué ocurre eso?

Los expertos en marketing online han estado todo el año preparándose para esta semana, lo que, sumado a la excepcionalidad que ha impreso la pandemia a este 2020, tiene como resultado un caos inaceptable para aquellos que buscan contar una bandeja de entrada manejable.

Pero esto, más que un problema, es una oportunidad, porque en lugar de limitarte a borrar todos esos correos, puedes aprovechar para 'hacer limpia': piénsalo, todas las suscripciones a listas de correo de las que te habías olvidado se han significado en estos días para recordarte su existencia.

Soluciones para aligerar nuestra bandeja de entrada

Pero tranquilo: exorcizar las promociones comerciales de tu cuenta de correo es, a estas alturas, bastante más sencillo de lo que cabría pensar (aunque todavía resulte bastante tedioso).

Y es que las principales plataformas online y aplicaciones de e-mail son capaces de detectar automáticamente los envíos vinculados a una lista de correo y ofrecen ya opciones para automatizar nuestra baja en las mismas, a través de enlaces de 'Cancelar suscripción' o similares.

'Anular suscripción' a un lado, la solución más rápida y limpia; 'Bloquear remitente', al otro, para cuando todo lo demás falla.

Si por alguna opción tal enlace no estuviera disponible, tendríamos que recurrir a los que traen de serie los propios mensajes promocionales, frecuentemente en la parte inferior de los mismos.

Si optamos por esta solución, deberemos estar pendientes de revisar la página que se abra en el navegador, para asegurarnos de que el proceso de baja finaliza satisfactoriamente (muchas marcas, por ejemplo, nos obligan a reescribir antes nuestra dirección de correo).

A veces los remitentes cumplen y nos facilitan la vida.

Y si esto tampoco fuera posible, siempre nos quedará la opción de clasificar el mensaje como spam (o, directamente, bloquear el remitente, lo que prefieras).

Si temes no haber sido suficientemente exhaustivo, siempre puedes recurrir a herramientas de terceros que se conectan a nuestras cuentas de correo para hacer un completo informe de cuáles son nuestras actuales suscripciones y facilitar que nos borremos de las mismas, como Unsubscriber y Leave Me Alone.

Vía | FastCompany