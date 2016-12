Así es Crispfind, la web española que quiere darte a conocer nuevos youtubers y creadores

Desde hace unos años los YouTubers ha irrumpido en nuestra sociedad, evolucionando para pasar de ser simples videobloggers a convertirse en auténticas estrellas. Pero cuanto más grande es la sombra de los youtubers populares más difícil le resulta a los nuevos darse a conocer, un contexto que la startup andaluza Crispfind quiere aprovechar para presentar una alternativa.

Se trata de un portal que quiere hacer de punto de encuentro para el contenido de diferentes plataformas, desde los vídeos de YouTube hasta blogs escritos. El objetivo es que el protagonista no sea el contenido en sí, sino los creadores que lo producen, y lo quieren hacer con una web con diferentes categorías para cada tipo de contenido y un algoritmo de búsqueda que haga primar la calidad por encima de la cantidad de seguidores.

Estamos por lo tanto ante una especie de capa de búsqueda, en la que la idea es integrar tuits, streaming, directos, y vídeos en un único lugar para que todas las plataformas que albergan en contenido sean consumidas como una sola. Pero de momento van paso a paso, y en su primera versión sólo seleccionan el contenido de YouTube y blogs escritos.

La idea es que por ejemplo si buscas un youtuber especializado en el gaming, y más concretamente en un juego específico, lo puedas encontrar sin tener que navegar entre los diferentes resultados que te ofrece YouTube. También puedes explorar, para lo que la web tiene hasta 16 categorías diferentes, dentro de las cuales hay un sistema de tags que cataloga la especialidad de cada creador.

De momento, si entramos en la página vemos que ya tienen unos cuantos creadores. Insuficientes aún para poder considerarse un portal de peso para la promoción, pero el concepto nos ha parecido lo suficientemente interesante como para hablar con sus creadores y que nos cuenten cómo funcionan, cómo quieren hacer dinero y cual es su objetivo final.

¿Cómo funciona Crispfind?

Cuando entras en la web, lo primero que ves es un banner deslizable que te sugiere unos cuantos creadores destacados. Debajo tenemos 16 categorías con las que se cataloga todo el contenido, y justo debajo otra lista con sugerencias de nuevos creadores en las que vemos su nombre, una foto y la categoría a la que pertenecen.

Si pinchas sobre una de las categorías te aparecerá una lista con los perfiles de los creadores, cada uno de ellos con sus tags descriptivos. Al pinchar sobre uno entraremos en su ficha personal, en la que puedes ver su descripción, enlaces a las redes sociales, su contenido y las aptitudes, que son descripciones en una línea de por qué el contenido de cada perfil le ha gustado a quienes lo han estado viendo.

También puedes ver el tráiler del canal y las etiquetas. Además del perfil en sí, en cada página de creador tienes acceso a su lista de vídeos, las listas de YouTube y una sección de club de fans que se puede habilitar para interactuar con los seguidores de cada uno.

Para registrarte en la plataforma sólo tienes que acceder utilizando tu cuenta de Google. Si eres un creador podrás habilitar un perfil especial en el que sincronizar tus canales de YouTube o blogs, y una vez hecho eso será la propia web la que importe tu contenido para que el resto de usuarios pueda consumirlo sin salir de Crispfind.

En esencia, lo que se busca es crear una especie de TripAdvisor en el que los usuarios valoren el contenido y validen aptitudes para ayudar que el resto de visitantes tenga más fácil encontrar lo que busca. Y lamentablemente de momento eso es todo, porque de momento la web no tiene nada más, y el resto de características se irá implementando según vayan ganado usuarios y creadores.

La más interesante, y la que decidirá si la plataforma puede cumplir lo que promete, es un buscador en el que quieren que prime la calidad por encima de la popularidad, y que tendrá filtros para encontrar un contenido o creador concreto.

También quieren presentar una moneda virtual y un sistema de promociones, el método de la startup para ganar dinero. Los creadores podrán promocionarse apareciendo en puestos destacados de la web, y lo podrán hacer con paciencia ganando monedas según interactúan con la web o directamente pagando por la promoción.

Hablamos con Juan Miguel González, CEO de Crispfind

Equipo de Crispfind

Para profundizar más en el proyecto, como solemos hacer cuando os hablamos de nuevas startups, hemos hablado con su máximo responsable. Juan Miguel González es el de la derecha de la foto de arriba y CEO de Crispfind. Le hemos preguntado de dónde vienen y a dónde van con el proyecto, cómo está siendo su acogida y qué esperan conseguir con él.

¿Cómo definirías Crispfind?

Crispfind es una plataforma que ofrece visibilidad, promoción y crecimiento a creadores de contenido, y lo hacemos con un sistema de búsqueda distinto al que tiene YouTube. Cuando realizas una búsqueda en YouTube te basas para elegir en si una miniatura es más llamativa, en el título o la descripción. Y nosotros lo que valoramos es, de un tipo de contenido que quieres buscar, cual es el creador que más se adecua tus gustos.

¿Cuándo y cómo surgió la idea de crear el servicio?

Nosotros somos aficionamos y consumimos mucho YouTube, y nos dimos cuenta de que buscásemos lo que buscásemos siempre encontrábamos a los mismos. Para buscar información está muy bien, porque igual que Google por lo general con las primeras entradas te vale, pero para buscar entretenimiento, ese consumidor que busca youtubers para ver a la hora de cenar o mientras hace algo, el buscador de YouTube tiene muchas carencias.

"Nos dimos cuenta de que buscásemos lo que buscásemos siempre encontrábamos a los mismos."

Hay mucho contenido en Internet, mucho contenido repetido y más que va a haber. Entonces nosotros queremos coger esas carencias y hacer unas búsquedas enfocadas al creador.

Es como cuando estás en la televisión y quieres ver un programa de entrevistas u otro tipo específico de contenido. Puedes elegir a Risto Mejide o Bertín Osborne, ¿con quién te vas? Pues con el que más te interese o con el que más afín a ti sea. Nosotros queremos enfocar eso, que en un mismo tipo de contenido los resultados de búsqueda te digan cual es el que más va contigo.

¿Cómo fue el proceso para llevarla a cabo?

Nosotros partimos en marzo de este año y presentamos nuestra idea a una aceleradora de empresas. Está aquí en Andalucía, se llama Programa Minerva, y lo llevan la Junta de Andalucía y Vodafone. Allí fuimos seleccionados de doscientas y pico empresas entre las diecinueve seleccionadas de este año, y nos han llevado durante todo este tiempo de la mano a la hora de validar el negocio y el tema más administrativo.

Mientras, nosotros hemos ido dedicándonos a desarrollar la plataforma, desde que en septiembre sacamos un periodo beta de una semana hasta ahora que hemos sacado una versión más avanzada.

Hemos salido hace una semana, y aunque aún nos quedan bastantes funcionalidades, el sistema que estamos utilizando es así. Es un sistema 'Lean Startup', una metodología en la que cogemos funcionalidades y vamos validándolas a ver si funcionan o no en vez de sacar todo el producto de lleno completo.

¿Cómo está siendo la acogida de los usuarios?

En la primera beta de septiembre tuvimos cerca de 400 registrados en menos de una semana y se realizaron más de 20.000 búsquedas con gente metiéndose en categoría y etiquetado. Ahora mismo, en el nuevo periodo hemos superado esa cifra casi duplicándola, y todo en sólo una semana.

"Todavía no hemos realizado campaña de marketing, estamos haciéndolo todo por redes sociales".

Tenemos buenas expectativas. No hemos realizado todavía una campaña de marketing ni nada, porque estamos haciéndolo todo por redes sociales. Los creadores están encantados de una iniciativa que ayude a los menos conocidos, y estamos teniendo mucho apoyo y feedback diciéndonos lo que falla y lo que no. Y nosotros encantados, porque queremos hacerlo al gusto de ellos.

¿Cómo es vuestra mayor competencia en el sector?

Nuestro máximo competidor son las networks, las redes multicanal. Son empresas que se dedican a llevar el tema de publicidad, de promoción y gestión, los que le pagan a los youtubers llevándose ellos un porcentaje de su beneficio. Y la gran realidad es que estas networks se centran en los grandes youtubers, dejando a los pequeños de un lado vendiéndolos como un pequeño paquete al que no le dan los servicios que están pagando con contratos.

Nosotros no tenemos contratos con ellos, usan nuestra plataforma y pagan unos servicios opcionales de promoción. Vamos, que pueden utilizarla gratuitamente si quieren, y conseguirán los resultados de promoción más rápido o más lento dependiendo de lo que quieran gastar

¿Cuales son vuestros planes de futuro?

Tenemos a muchos creadores ya en nuestra plataformas, o sea que nuestro siguiente paso es realizar campañas de márketing para llegar a los usuarios, a esa gente que están buscando creadores nuevos pero no los encuentran. Ese sería el primer paso.

Después intentaremos seguir creciendo en usuarios y creadores, y cuando gran parte de nuestro contenido se consuma en el móvil desarrollaremos una aplicación móvil, porque ahora sólo tenemos una web 'responsive'.

"Lo que queremos es conseguir que el negocio sea sostenible."

Pero por encima de todo, lo que queremos es conseguir que el negocio sea sostenible. Somos una startup y ahora mismo estamos con mucha incertidumbre, porque aún estamos valorando lo que es nuestra iniciativa. Pero tenemos buenas sensaciones.

¿Qué consejo le darías a esa persona que tiene una buena idea pero no se atreve a lanzarse con ella?

Que no pierdan el tiempo. Una idea, cuando crees que es buena y puedes salir adelante, tienes que salir de la zona de confort y lanzarte. Porque si no lo haces no vas a saber nunca dónde puedes llegar.

Nosotros empezamos con una idea que podríamos haber desarrollado entre dos amigos, pero decidimos mandarlo a una iniciativa como la aceleradora del 'Programa Minerva'. Si no lo llegamos a mandar no hubiéramos llegado hasta aquí, o hubiéramos llegado más tarde.

Por lo tanto que se lancen. Ahora hay muchas ayudas al emprendimiento, tanto en aceleradora como en inversiones. No se pierde nada por intentarlo.

Enlace | Crispfind

En Genbeta | El 'YouTuber', de hobbie desenfadado a centro de todas las miradas