Si buscas el wallpaper perfecto deberías dar un paseo por la galería fotográfica de @fiftyfootshadow

Con esta entrega de nuestro post mensual del wallpaper perfecto ya tenemos oficialmente seis meses recomendando algún sitio diferente y quizás inesperado en donde conseguir fondos de pantalla bonitos para usar en el ordenador o el móvil. Lo que más me gusta de esta sección es que nunca me falta un sitio que compartir, y que esos sitios nunca son la web genérica de wallpapers que tiene lo mismo que las demás.

Uno inicia con la intención de compartir algunas ilustraciones de calidad y cuando te das cuenta ya ha pasado la mitad de un año completo desde que se te ocurrió la idea. En esta ocasión, para complacer a los amantes de la fotografía y para variar un poco, voy a recomendarles el sitio de un fotógrafo que siempre he admirado: John Carey.

Carey es también conocido en internet como fiftyfootshadow, el nombre de su sitio web personal. Por años, muchos años, John ha compartido su fotografía con el mundo a través de ese pequeño portal, y por años lo ha hecho en formato wallpaper.

La sección "Desktops" de fiftyfootshadows.net tiene decenas de páginas que viene compartiendo el fotógrafo desde el año 2008. Lo mejor de todo es que siempre ha ofrecido descargas de las fotos en formato wallpaper para el escritorio (retina display) y también para el iPad desde que existe.

Esto quiere decir que cada pack suele contener al menos una foto en resolución 2560 x 1600 píxeles o mayor, incluso cuando son fotos de hace 10 años. Con el paso de los años la frecuencia con la que John publica ha disminuido un poco, pero el sitio se mantiene vivo, y si lo sigues en Twitter te enteras cuando sube un paquete nuevo de wallpapers.

New desktop up, a fresh baked shot from this morning. https://t.co/XxtXVdVLEK pic.twitter.com/sts3NhoQ6j