Casi descarto vivir en un piso de alquiler por un error de Google Maps: así convierte una ruta de 20 minutos en el doble

Cuando salimos de vacaciones o de trabajo a una región completamente desconocida, siempre recurrimos al navegador de nuestro móvil para saber debemos movernos con el coche. Uno de los grandes referentes es sin duda Google Maps donde hacemos caer una gran responsabilidad sobre nuestra movilidad. Aunque a veces esto puede ser un gran error, como hemos detectado en un viaje común entre Huelva y Punta Umbría.

Cuando estamos buscando una nueva casa para vivir, uno de los puntos críticos para poder elegirla es saber cuánto tardamos de aquí al puesto de trabajo. Para poder determinarlo se hace uso también de Google Maps, y un mal resultado puede provocar que creamos que vamos a vivir muy lejos de la empresa y terminaríamos rechazando este hogar. Pero en raras ocasiones pensamos que Google Maps puede estar fallando, dándole la total credibilidad. Pero en este artículo te vamos a mostrar una situación peculiar que ha ocurrido y que te va a impresionar.

Un vistazo a… 13 TRUCOS para sacarle el MÁXIMO PROVECHO a GOOGLE MAPS

Google Maps no detecta un puente en Huelva, pero solo en una dirección

Uno de los casos más curiosos que hemos podido ver de un error de Google Maps está precisamente en Huelva. Si eres de esta ciudad, seguramente has realizado el trayecto Huelva-Punta Umbría en numerosas ocasiones, y a priori te parecerá un camino corto. Y realmente lo es, gracias a que existe un puente que atraviesa el río Odiel y que conocerás.

Pero el problema radica cuando alguien no es de esa zona y no conoce de la existencia de este puente. Este es el caso real de una chica llamada María, residente en Sevilla y que quería trabajar en Huelva sin conocerla. Para ello encuentra en internet un piso en Punta Umbría que a priori está cerca de Huelva que es donde trabajará.

Automáticamente, confía en Google Maps para saber el trayecto entre Punta Umbría y Huelva, y vio que no es tan corta la ruta. Esto se debe a que si vas a viajar en esta dirección, el navegador de Google no detecta la presencia de este puente y te muestra un viaje realmente largo por el interior, que llega hasta los 40 minutos. Esto hace que se replantee automáticamente si ese piso le termina interesando o no.

Obviamente, esto alguien que quiera buscar una casa en esa zona al ver ese trayecto hasta la capital se echa para atrás automáticamente. Pero lo realmente gracioso es que si buscamos la ruta totalmente contraria (de Huelva a Punta Umbría) sí que se detecta el puente y te muestra una ruta de menos de 20 minutos que es mucho asequible. Esto es algo que se puede ver en las siguientes capturas:

Trayecto en Google Maps de Punta Umbría a Huelva.

Trayecto de Huelva a Punta Umbría en Google Maps

Este es un error bastante grave por parte de Google, ya que como decimos en una época estival puede ser un auténtico caos, puesto que ningún turista va a usar la ruta correcta. Por contra hará una ruta mucho más larga que consumirá tiempo y también mucho más combustible atacando a su compromiso para poder reducir las emisiones de CO₂.

Cómo puedes obtener la mejor ruta y evitar errores

Con este fallo que hemos dejado de manifiesto en este artículo se demuestra una vez más que Google Maps no es perfecto aunque lo tengamos en algunos sentidos totalmente idealizado. Al igual que otra aplicación puede tener fallos en su algoritmo o en su sistema de búsqueda.

Para poder evitar estos problemas, debemos aprender a no confiar en una sola aplicación. Para ello se debe siempre de consultar otras aplicaciones como Waze o Apple Maps para poder comprobar que la ruta es correcta. Si bien, también hay que optar por visualizar el mapa y buscar alguna ruta alternativa que no nos está mostrando.

En este caso concreto por ejemplo, al visualizar Apple Maps se detecta correctamente el puente que atraviesa el río y no genera este error. Sin duda por un error tan tonto como es este, habrá mucha gente que haya hecho más de 30 km de más para ir entre dos puntos, para después ver que a la vuelta se puede tardar la mitad.