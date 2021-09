Cinco calculadoras científicas online gratuitas para resolver cualquier problema matemático desde tu PC

Pongámonos en un supuesto totalmente factible: esta misma semana has vuelto a clase, ya te han puesto deberes de matemáticas y tú aún no te has comprado la calculadora científica.

Tranquilo: en Internet ya hay herramientas para todo. Y si la calculadora de Google o el Math Solver de MS Edge no te bastan, te recomendamos una variada gama de calculadoras científicas que podrían serte de utilidad.

Web2.0calc

Web2.0calc es una gran opción si buscas suplir tu calculadora Casio cuando no la tengas a mano, permitiéndonos acceder fácilmente a las funcionalidades de una calculadora científica estándar.

Nos facilita, así mismo, el acceso al historial de operaciones y a un activo foto de dudas matemáticas (si accedes al mismo, comprobarás que hay dudas colgadas hace menos de una hora y ya respondidas).

Math Goodies

La calculadora científica de Math Goodies es otra alternativa muy sencilla, similar a la anterior (incluso en lo relativo al historial). Pero con algunas particularidades que la convierten en una alternativa interesante…

…como una opción para calcular el peso molecular, tablas con varias constantes físicas y químicas, o la posibilidad de redondear a un número de decimales especificado por el usuario.

Desmos (calculadora gráfica)

Desmos es un sitio web gratuito que ofrece varios tipos de calculadoras online, entre las que destaca su calculadora gráfica, una excelente herramienta que nos muestra un sistema de ejes cartesianos sobre el que podremos representar —entre muchas otras expresiones— listas de puntos (muy útil para ello la opción de usar tablas), variables, funciones regulares, intervalos o polares.

Una vez creada la gráfica deseada, podremos compartirla usando una URL proporcionada por la web. La web ofrece numerosos tutoriales (y un manual PDF en español) para permitirnos aprender a aprovechar todas las opciones incluidas.

También cabe destacar su calculadora científica 'sencilla', dotada de una limpia interfaz muy sencilla de usar:

Meta-calculator (calculadora estadística)

Meta-calculator, al igual que Desmos, también ofrece varios 'modelos' de calculadora científica online. En este caso, destacamos su calculadora estadística, que ellos definen como "la más sofisticada" entre las de su género.

Permite calcular todos los conceptos estadísticos básicos, como los cuartiles, la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar o el coeficiente de correlación.

Además, permite calcular y graficar "casi cualquier tipo de análisis de regresión (lineal, cuadrático, exponencial, cúbico, potencia, logarítmico y logarítmico natural)", o llevar a cabo pruebas T (también con muestras emparejas).

Wolfram Alpha

Wolfram Alpha es el 'buscador de conocimiento' desarrollado por los creadores del software Mathematica y del lenguaje Wolfram.

Pregúntale dudas matemáticas en lenguaje natural (en inglés, eso sí) y te las resolverá, lo mismo con las ecuaciones; y, por supuesto, también te representará funciones en forma gráfica o te realizará la conversión entre varias unidades. Como puede verse en la captura de pantalla, ofrece fácil acceso a toda clase de funcionalidades (cálculo, vectores, matrices, trigonometría).

Imagen | Jorge Franganillo