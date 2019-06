Crea vídeos fácilmente con este práctico editor de vídeo online completamente gratuito

No resulta nada fácil encontrar un editor de vídeo que funcione con solvencia, nos ofrezca una forma sencilla de utilizarlo, presente resultados de estilo profesional y, además, sea gratuito. Por eso parece mentira que exista FlexClip.

Esta herramienta se presenta como una utilidad todo en uno a la hora de crear vídeos, películas y presentaciones de diapositivas en cuestión de minutos. A priori parece la típica promesa de este tipo de programas, pero la verdad es que trasteando mínimamente por la web de FlexClip uno se da cuenta que es así.

FlexClip, un editor de vídeo online realmente sencillo de utilizar

Su principal atractivo es lo sencillo que resulta de utilizar. Editar un vídeo, seleccionar el material audiovisual que lo compondrá, las transiciones que tendrá e insertar los textos que deseamos que muestre es tremendamente fácil. Dispone de un storyboard intuitivo y minimalista que simplifica la tarea.

Adicionalmente a esta primer característica, FlexClip destaca por la gran cantidad de vídeos, imágenes y música de archivo que ofrece, las numerosas plantillas de diferentes tipos de vídeos que nos ofrece para montar vídeos similares a partir de ella, la variedad de formatos que soporta y los muchos tipos de títulos, textos y rótulos incluso con animaciones de los que dispone.

No obstante, muchos serán los que valorarán especialmente la posibilidad de exportar nuestras creaciones en alta resolución, llegando a 1080p. El único pero es que los vídeos no deben ser demasiado largos, no pueden durar más de unos 5 minutos. Para la mayoría será más que suficiente.

Para empezar a utilizar FlexClip solamente tendremos que registrarnos con nuestra cuenta de correo electrónico o utilizando nuestro perfil de Facebook o Google. Una vez efectuado este registro, solo queda crear vídeos a partir de las muchísimas plantillas disponibles, que nos servirán de guía, o desde cero iniciando un proyecto en blanco. FlexClip también dispone de una versión de escritorio.