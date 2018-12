Si estás cansado de iTunes, dale una oportunidad a este cliente web de Apple Music

Dentro del moderno y actualizado ecosistema de Apple, hace muchos años que rechina un poco una aplicación tan antigua y, para muchos, poco actualizada a los nuevos tiempos como iTunes. En ese sentido, para muchos usuarios de la compañía, lo peor es que tanto en Windows como en macOS, si eres suscriptor de Apple Music no hay otra manera de reproducir canciones que no sea pasar por el aro de una aplicación que ha quedado en tierra de nadie (ya que los iPhone y iPad no necesitan conectarse a ella).

Desde su lanzamiento en 2015, se esperaba que Apple Music contara en escritorio con un cliente dedicado. Es algo que según personalidades de las filtraciones como Mark Gurman estaba en los planes de los de Cupertino, pero aún no ha llegado. Sin embargo, todos usuarios que quieran evitar iTunes o simplemente acceder a Apple Music desde sistemas operativos no soportados o desde la web están de enhorabuena, pues un desarrollador ha PlayAppleMusic, un cliente muy completo que funciona a la perfección.

PlayAppleMusic, una experiencia completa y fluida

Lo primero que se piensa al estar frente a un servicio no oficial como este es que faltarán funciones, particularmente en el caso de Apple, que suele ser muy cerrada respecto al uso de sus servicios en otras plataformas. Sin embargo PlayAppleMusic.com cuenta con todas las funciones que puedes querer del servicio, como 'Explorar', o 'Para ti'. La estética más que imitar a Apple Music se acerca a la de Material Design, pues está construida con Angular Material. Quien quiera hospedarlo en su propio servidor puede, porque PlayAppleMusic es open source.

Por su parte, las listas tanto personales como las recomendadas seleccionadas por los profesionales de Apple Music también aparecen. Lo que queda fuera es la sección de 'Radio' o el control cómodo de la cola. Su desarrollador, Naveed Gol, ha prometido que una función que de momento no está presente, añadir canciones o álbumes a la biblioteca personal.

La parte de la seguridad en principio tampoco debería suponer un problema. En el GitHub dedicado, donde publica la documentación explica que el acceso a Apple Music se realiza a través de MusicKit JS, una API oficial de Apple que se encarga de la autorización de la cuenta. Es algo que utilizan aplicaciones como Shazam, y funciona de la misma forma fiable de la autenticación de Google, es decir, con el inicio de sesión en una web de Apple. En conclusión, PlayAppleMusic funciona (de momento) de forma totalmente legal y sin acceder a datos.