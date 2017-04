Este panel para la terminal no quiere que te quemes mientras programas

¿Trabajas a diario en un ordenador? ¿Pasas en él muchas horas al día? Sea la razón que sea: programar, escribir, diseñar... pero, especialmente si programas o si administras sistemas perdido en la línea de comandos, entonces Tiny-care-terminal es lo que necesitas.

La desarrolladora de Google Monica Dinculescu ha creado este panel para la terminal y lo ha subido a GitHub, para que todo el mundo pueda descargarla y contribuir a su desarrollo si así lo desea. En ella nos encontraremos a un viejo conocido del mundo de los memes, que se comunicará con nosotros desde la parte derecha de la pantalla.

El funcionamiento de Tiny-care-terminal es muy simple: se dedica a recoger mensajes sobre autocuidado que saca de bots de Twitter. Los mensajes se actualizan cada 20 minutos, así que para los que nos pasamos todo el día delante de un PC, es una forma amable de darnos consejos que podemos aplicar para que nuestra jornada sea más soportable.

Dinculescu definía así su creación en declaraciones a The Verge:

De acuerdo con el medio, Dinculesco sacó sus ideas de los bots @tinycarebot, @5minselfcare y @aloebud, que tuitean mensajes positivos a sus seguidores con la idea de que se desestresen, se levanten y estiren un poco las piernas o, simplemente, que alguien les de una palmadita en la espalda cuando están teniendo un mal día.

A pesar de que los bots ofrecen buenos consejos, tienen un fallo importante para Monica Dinculescu, y es que asumen que estarás en Twitter para ver lo que te dicen:

Me pierdo esos recordatorios, olvido beber agua, me pongo muy gruñona porque me siento en una postura muy rara y me duele la espalda, y me siento mal conmigo misma. En lugar de Twitter, a lo que miro es a una terminal durante ocho horas, y sé que mis compañeros de trabajo también lo hacen, así que pensé que a lo mejor debería llevar esos bots a la terminal en su lugar. Quizá así todos seremos más felices, estaremos hidratados y mantendremos una postura correcta.