Audio Shop te muestra el horror de aplicar el procesado de audio a la fotografía

Aplicaciones que aplican filtros a las imágenes hay muchas, pero más o menos todas vienen a hacer lo mismo: dan un aspecto más envejecido, más parecido a una cámara de juguete y realzan o apagan ciertos ajustos de los colores. En ese aspecto, pocas novedades se ofrecen.

Hete aquí que nos llega desde GitHub una herramienta para aplicar filtros que sí innova en algunos aspectos. Recibe el nombre de Audio Shop, y aplica técnicas de procesado de señales de audio para crear lo que en medios como The Next Web han dado en llamar "efectos de pesadilla".

¿Cómo funciona Audio Shop?

Este programa ha sido desarollado pensando en sistemas Linux. Si descargas el ZIP que contiene la herramienta y lo abres, verás que contiene un archivo sh, que se ejecutan a través de la terminal del sistema operativo del pingüino. Para ejecutarlo tendrás que navegar mediante la terminal hasta la ubicación donde lo hayas descomprimido y escribir lo siguiente en la línea de comandos:

./mangle.sh

Esta primera ejecución es muy importante, ya que en ella el programa nos dirá cómo funciona:

Options:

--bits=X -- Set audio sample size in bits, 8/16/24

--blend=X -- Blend the distorted video with original video, 0.5

--color-format=X -- Color space/format, rgb24/yuv444p/yuyv422. Full list: $ ffmpeg -pix_fmts

--res=WxH -- Set output resolution, 1920x1080

Effects:

bass 5

echo 0.8 0.88 60 0.4

flanger 0 2 0 71 0.5 25 lin

hilbert -n 5001

loudness 6

norm 90

overdrive 17

phaser 0.8 0.74 3 0.7 0.5

phaser 0.8 0.74 3 0.4 0.5

pitch 2

riaa

sinc 20-4k

vol 10

Examples:

./mangle in.jpg out.jpg vol 11

./mangle in.mp4 out.mp4 echo 0.8 0.88 60 0.4

./mangle in.mp4 out.mp4 pitch 5 --res=1280x720

./mangle in.mp4 out.mp4 pitch 5 --blend=0.75 --color-format=yuv444p --bits=8

Ahora bien, para que funcione necesitaremos instalar algunas dependencias. En el caso de Linux, basta con abrir la terminal e instalar ffmpeg y Sox, una "navaja suiza" del procesado de audio. No he podido probar la herramienta en macOS ni en Windows 10, aunque supongo que la forma de conseguir las dependencias será con Homebrew en el caso de Apple y a través del subsistema Linux en el de Windows 10.

Para aplicar estos efectos a una imagen cualquiera tendremos que colocarla en la carpeta de Audio Shop y después seguir las instrucciones del programador, que se nos detallan en el primer inicio. Estos han sido los ajustes que he introducido en mis pruebas:

sergio@sergio-linux:~ ./mangle.sh night-animal-dog-pet.jpg perro.jpg vol 5 bass 4 flanger 4

Y esto es lo que ha salido:

Imagen original (derecha) vs. imagen procesada con Audio Shop

Como se puede comprobar, jugando con los ajustes que nos da el script (que a primera vista parece bastante flexible), podemos conseguir resultados como mínimo interesantes. Si la idea te atrae, descarga Audio Shop y juega con sus parámetros. Como mínimo vas a estar entretenido exprimiendo sus capacidades.

