El fin de iTunes puede llegar en la WWDC 2019, y Apple está dando pistas sobre sus posibles sucesores

La historia moderna de Apple (desde el lanzamiento del iPod en 2001 hasta ahora) no se entiende sin iTunes, un programa que en sus comienzos fue muy amado por sus usuarios por cómo permitía organizar la biblioteca musical y gestionar la sincronización con los iPod, pero que, con el paso de los años, y con la inclusión de podcasts, vídeos y más funciones (como Ping) se fue convirtiendo en un gigante lento y tosco.

iTunes es ahora un programa que para muchos (incluidos nuestros editores puede tener sentido, pero que es más reflejo de la informática de hace una década que de las necesidades generales actuales, donde impera el streaming sin gestión, y donde queremos, más que nunca, aplicaciones rápidas y ligeras (aunque eso choque con el modelo Electron).

Desde que apareció Apple Music se lleva hablando de un posible sustituto dedicado para cada servicio de Apple, como ocurre en iOS, y de cara a la WWDC 2019 que da comienzo mañana, desde Cupertino están dando todas las pistas de que esta vez, sí podemos estar ante el final de iTunes.

En las últimas horas, Apple ha vaciado de contenidos los perfiles de iTunes en Facebook e Instagram, que aunque no eran muy relevantes para la marca de la aplicación, sí que indican que con altísima probabilidad mañana veamos cambios que supongan, de una forma u otra, el adiós a su desarrollo futuro.

Por ejemplo, incluso en macOS Mojave, es posible seguir utilizando QuickTime 7, por lo que es probable que aunque la próxima versión del sistema no llegue con iTunes, su instalación para quien decida usarlo sea sencilla. También podría seguir como una aplicación con soporte mínimo para seguir con la gestión actual de música y apps en los dispositivos iOS, si es que Apple no ofrece nuevas alternativas a esos usos.

iTunes ha sido, además de una aplicación, en nombre con el dominio desde el que Apple servía todo lo relacionado con las descargas de contenidos y aplicaciones en la web. Sin embargo, otra prueba más de que el fin de iTunes se acerca es que los antiguos enlaces que llevaban a itunes.apple.com, ahora están comenzando a llevar a music.apple.com, apps.apple.com, podcasts.apple.com, etc.

